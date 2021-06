Tennisetreener: Lajali edu taga on väga hea serv ja terav eeskäsi

Ehkki Lajal sai Prantsusmaa lahtisteks noormeeste seas 12. paigutuse, võib öelda, et loosiga tal pigem ei vedanud. Tema avaringi vastane Luca Nardi on tennisist, kes viimasel ajal kaasa löönud ka mitmetel täiskasvanute turniiridel ja tema edetabelikoht tennisisti praegust taset pigem ei peegelda.

"Luca Nardi on väga hea poiss. Olin temaga koos mõned nädalad tagasi Türgis, kus ta mängis meeste turniire," sõnas tennisetreener Andres Kuhi, kes juhendab Lajalit neil perioodidel, kui noormees kodumaal ehk Eestis treenib. Ta lisas, et Nardi ongi viimasel ajal ainult meeste turniire mänginud.

"Mängus Margiga oli selgelt eristatav, et üks mängis juba meeste tennist ja teine veel juunioride tennist. Taktikaliselt, mentaalselt ja käitumiselt oli päris suur vahe. Mark võttis asja ikkagi natuke emotsionaalsemalt kui Luca. Mark sai punkte oma väga heast servist ja üritas natuke rahulikumat tõrjet kohe rünnata, mis on ka Margi tugevam pool," sõnas Kuhi.

Mark Lajali 16.-nes positsioon meesjuunioride maailma edetabelis avaldab muljet ja paneb küsima, mis trumbid on noormehe sellisele tasemele aidanud. "Selleks, et tennist resultatiivselt mängida, peavad vähemalt kolm elementi olema väga head. Eeskäsi, tagakäsi ja serv näiteks või serv, eeskäsi ja volle. Ühesõnaga vaja on kolme elementi, et edukas olla," ütles Kuhi.

Treeneri sõnul teeb Mark tegelikult kõike päris hästi. "Tegelikult on tal isegi rohkem kui kolm elementi olemas. Tal on väga hea serv, hea kiire käsi ja tänu sellele ka väga terav eeskäsi. Looduse poolt on talle antud kiire lihas. Lõtvus ja kiirus on olemas ja selle pealt pall lendab."

Igapäevaselt treenib Prantsusmaal

Suurema osa aastast treenib Lajal välismaal, täpsemalt Prantsusmaal. Ta harjutab Euroopa mainekaimas ja suurimas ehk Patrick Mouratoglou tenniseakadeemias.

Mouratoglou ise on üks maailma kuulsamaid tennisetreenereid, kelle käe all harjutavad maailma tippmängijatest praegu Serena Williams, Stefanos Tsitsipas ja Coco Gauff. Lajal on Mourtoglou akadeemias juba põline asukas ja Kuhi sõnul juunioride hulgas üks akadeemia põhimängijatest.

"Margi agent on perekonnatuttav Mouratoglouga. Ta pakkus selle variandi välja, sest Margil ei tekkinud Eestis head varianti treeneri näol, kes oleks nõus temaga kogu aeg ringi sõitma. Seal oli olemas pro-grupp noortel, kel olid natuke paremad treeningtingimused. Nendele pööratakse natuke rohkem tähelepanu ja on paremad võimalused mahu ja kõige muu näol. Seal ei ole ka oluliselt kallim treenida kui siin (Eestis - toim.), aga ilm ja võimalused on palju suuremad," sõnas Kuhi.