Koroonast taastunud maailma teine reket pääses Madridis veerandfinaali

Venelasest tennisist kohtus Madridis toimuva turniiri kaheksandikfinaalis maailma edetabelis 49. kohal asetseva Alejandro Davidovich Fokinaga ning alistas hispaanlase 4:6, 6:4, 6:2.

Fokina alustas kohtumist ligi tund aega kestnud tasavägise setivõiduga, misjärel võitis Medvedev kaks järjestikust setti ning võitis oma esimese mängu pärast märtsi lõpus peetud Miami turniiri.

Medvedev lõi mängus kümme ässa Fokina kahe vastu. Maailma teine reket tegi neli topeltviga, Fokina arvele jäi topeltvigu kaks.

"Olen võidu üle õnnelik," ütles Medvedev pärast mängu. "Esimene sett ei olnud lihtne ja ma arvasin, et tuleb selline, kus tuleb 25 murdepalli ja ma ei võidagi. Mängisin lõpuks üpris hästi ja kolmandas setis tegin head tööd. Tunnen, et Madrid on veidi kiirem, kui teised liivaturniirid, see on minu mängu jaoks parem."

Medvedev andis aprillis toimunud Monte Carlo turniiri eel positiivse koroonaproovi ning jäi seetõttu turniirist kõrvale. "Keskendun nüüd paranemisele ja soovin naasta karusselli nii kiiresti ja turvaliselt kui võimalik," ütles venelane toona.

Madridis oli kolmapäeval võidukas ka maailma kolmas reket Dominic Thiem, kes alistas ameeriklasest tennisisti Marcos Gironi 6:1, 6:3. Võidu teenis ka maailma edetabelis viiendal kohal asetsev Alexander Zverev, kes sai 6:3, 6:2 jagu jaapanlasest Kei Nishikorist.