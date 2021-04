Maailma teine reket Medvedev nakatus koroonaviirusega

"See on suur pettumus, et ma ei mängi Monte Carlos," kommenteeris 25-aastane venelane. "Keskendun nüüd paranemisele ja soovin naasta karusselli nii kiiresti ja turvaliselt kui võimalik."

Teise asetusega Medvedev oli turniiri avaringis vaba, kuid pidanuks kohtuma seejärel kas serblase Filip Krajinovici või grusiin Nikoloz Basilašviliga. Nüüd tõuseb õnneliku kaotajana tema asemel turniiritabelisse argentiinlane Juan Ignacio Londero.

Medvedev jõudis tunamullu Monte Carlos poolfinaali, eelmisel aastal jäi turniir koroonaviiruse pandeemia tõttu ära.