Barty ja Sabalenka kohtuvad teist turniiri järjest finaalis

Poolfinaali kohtumine Sabalenka ja Pavljutšenkova vahel kestis veidi üle tunni ning Sabalenka hoidis ohjasid terve mängu aja. Esimeses setis võitis ta seisult 1:1 kolm järjestikust geimi ning pärast ühe geimi loovutamist lõppes avasett seisul 6:2 valgevenelanna jaoks. Teise seti alustuseks võttis Sabalenka viis geimivõitu ning pärast väikest spurti Pavljutšenkova poolt andis 6:3 setivõit Sabalenkale finaalipääsme.

Sabalenka murdis neljal korral Pavljutšenkova servi, maailma seitsmenda reketi arvele jäi neli ässa ja Pavljutšenkova ei löönud ühtegi. Sabalenka tegi kaks topeltviga, tema vastane tegi kolm.

"Mu mäng on saviväljakul paranenud," ütles Sabalenka pärast mängu. "See on kindlasti andnud mulle rohkem enesekindlust, aga on veel nii mitu asja, mille kallal töötada. Ma olen lihtsalt siin Madridis oma taseme üle väga õnnelik."

Sabalenka on sel hooajal saviväljakutel võitnud üheksa kohtumist kümnest, tema ainuke kaotus tuli aprilli lõpus peetud Stuttgardi turniiri finaalis maailma esireket Ashleigh Bartyle, mil austraallanna alistas valgevenelanna 3:6, 6:0, 6:3. Bartyl on ühtlasi käsil 16-mänguline võiduseeria saviväljakutel ning neljapäeval alistas ta 6:4, 6:3 hispaanlanna Paula Badosa.