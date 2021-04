Käsipallikoondise 38-aastane puurilukk: võin veel kümme aastat mängida

Eesti käsipallikoondise kogenud väravavaht Marius Aleksejev, kes tegi Austria vastu väravas suurepärase esituse, loodab, et meeskond võtab end viimaseks Saksamaaga mänguks kokku. 38-aastane puurilukk ise ütleb, et on valmis mängima veel kümme aastat.

Marius Aleksejev alustas Eesti-Austria mängu varupingilt, kuid tuli 20 mänguminuti järel ise postide vahele. Eesti küll kaotas kohtumise nelja väravaga, kuid Aleksejevi head tõrjed teisel poolajal päästsid meid suuremastki allajäämisest.

"No tegelt on raske, kui aus olla. Ega mul pingi peal ei meeldi istuda ja kui öeldakse, et alustab teine vend, siis on vaja restart teha, ennast kokku võtta ja oodata, et küll see võimalus tuleb," lausus HC Tallinna puurilukk Aleksejev intervjuus ERR-ile.

38-aastane väravavaht tunneb, et suudab veel noorematele konkurentsi pakkuda.

"Kui peas on fookus paigas, siis see tase on olemas. 40 hakkab varsti ette tulema, aga see on kõigest number, et ma olen 32 aastat mänginud, võin rahulikult veel kümme aastat mängida, ei ole probleem."

Aastaid Šveitsi liigas mänginud ja viimati Islandi kõrgliigas leiba teeninud Aleksejev naasis eelmisel sügisel Eesti liigasse, kuigi isu välismaal jätkata veel oli.

"Suht sunnitud käik," tunnistab Aleksejev. "Ega ma ei tahtnud tegelt siia tulla. Mul olid isegi peaaegu lepingud olemas Kreeka või Itaalia klubidega, aga seal midagi läks nihu. Tahtsin mängida ja poolteist aastat jäi pausi ja oli vaja endale tõestada, et ma veel suudan. Selles mõttes Risto Lepp, HC Tallinna omanik ja peatreener, andis mulle selle võimaluse."

Pühapäeval mängib käsipallikoondis valiksarja viimase mängu võõrsil Saksamaaga, kellele novembris kodus pärast võrdset avapoolaega 12 väravaga kaotas.

"Novembris kaotasime selle mängu juba garderoobis, mõtlesime ennast üle ja tegime püksid täis. Ma loodan, et nüüd lähme vihaga peale, tuleb mis tuleb. Teist mängu samamoodi mängida nagu Austria vastu... Me ei tee selleks trenni, et nii kehvasti mängida."

Saksamaa-Eesti mängust teeb pühapäeval algusega kell 18.50 ülekande ka ETV2.