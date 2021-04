Eesti käsipallikoondis kaotas olulises valikmängus Austriale

Kohtumise avapoolaega dikteerisid külalised, kes jäid peale numbritega 18:13. Eesti koondis oli hädas rohkete pallikaotustega, mis kulmineerusid sageli vastaste väravaga. Eesti mängis rünnakul korduvalt seitsme mehega, jättes enda värava tühjaks, millest tulenevalt viskasid austerlased neli tabamust tühja võrku.

Teist poolaega alustas Eesti teravalt, vähendades vahe kiirelt kahele väravale. Korra suutis koondise kapten Martin Johannson Eesti tuua ka ühe tabamuse kaugusele viigiseisust, ent siis leidsid ka külalised enda mängu ja haarasid taas initsiatiivi, võites kohtumise kokkuvõttes peale nelja väravaga.

Eesti parimana viskas Karl Toom üheksa väravat. Mait Patrail sai kirja kuus tabamust, Dener Jaanimaa ja Alfres Timmo sahistasid võrku kolmel korrral. Austria resultatiivseim oli Robert Weber seitsme väravaga, Janko Bozovici ja Lukas Huteceki kontole jäi kuus tabamust.

Kaotusest tulenevalt minetas Eesti sisuliselt võimaluse jõuda finaalturniirile. Selleks tuleks alistada viimases voorus kõik mängud võitnud Saksamaa ja loota, et Austria saaks jagu Bosniast. Nõnda lõpetaks Eesti kolmandana, säilitades teoreetilise võimaluse lunastada edasipääs ühe võistkonnana neljast paremast kolmanda koha koondisest.

EM-valiktsükli 2. alagrupp



M V V K VV P



1. Saksamaa 5 5 0 0 156:115 10

2. Bosnia ja Hertsegoviina 5 2 0 3 114:115 4

3. Austria 5 2 0 3 130:152 4

4. Eesti 5 1 0 4 121:139 2

Valiktsükli viimase kohtumise võõrsil Saksamaaga peab Eesti pühapäeval. Mängu otseülekanne algusega kell 18.50 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Enne mängu:

EM-valikturniiri avakohtumises novembri algul said austerlased Grazis 31:28 (16:16) võidu. Peaaegu kuus kuud tagasi oli Eesti suure osa mänguajast tagaajaja rollis, kuid võitles hästi ning ei lubanud vahel suureks käriseda. Karl Toom saatis toona Austria võrku 11 palli, vastaste täpseimana tabas 130-kilone joonemängija Tobias Wagner seitse korda.

"Eelmisest omavahelisest mängust on aega möödas, aga muidugi oleme sedagi analüüsinud. Mängijatele on väga tähtis, et korra ollakse juba kohtutud. Kasulikum on siiski vaadata, kuidas Austria mängis märtsis Bosnia ja Hertsegoviina vastu," kirjeldas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson analüüsiprotsessi.

"Veelgi olulisem on loomulikult meie endi mänguplaan. Oleme nüüd paar päeva korralikult tööd teinud ning ootame veel eile [teisipäeval] saabunud Mait Patraili lülitumist treeningutele. Hooaeg on pikk olnud ja algul olid mõned pisiprobleemid, aga praegu on kõik mehed terved ja valmis lahinguks," kinnitas meie rahvusmeeskonna rootslasest juhendaja.

Enne kahte viimast vooru on Bosnia ja Hertsegoviinal neli punkti, Austrial ja Eestil kaks punkti. Võrreldes Bosniaga on Eestil omavahelistes kohtumistes paremus ja sama võib saavutada ka Austria vastu, sest võõrsil kaotati kolme väravaga.

Edasi finaalturniirile pääsevad grupi kaks esimest ning kaheksa grupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku. Ehk kindlasti tuleb edestada üht koondist, parem aga, kui nii Austriat kui ka Bosnia ja Hertsegoviinat.

Koondisega liitunud Mait Patraili sõnul on EM-valikmängul Austria vastu väga palju kaalul. "Eesti koondisega ei ole siiani suudetud edasi pääseda. Seekord on päris hea võimalus. Kõik meie taha ei jää. Teised peavad ka meie jaoks mängima, et me edasi pääseksime, kui selle mängu peaksime võitma. Üle mõelda ei tohiks ja lihtsalt tuleks pingevabalt mängida. Kui hakkad üle mõtlema, siis see pole kunagi hea," sõnas Patrail.

"Pean ütlema, et Bosnia vastu tegi meie meeskond väga hea mängu ja kui suudame samamoodi kaitses mängida.. rünnakul oli natuke probleeme, aga loodan, et mina või Dener [Jaanimaa] suudame natuke aidata. Arvan, et kui on samasugune meeskonnavaim ja samamoodi võitleme, siis on kõik võimalik. Nad nii palju meist üle pole. Paberil on tihti meeskonnad üle, aga meeskonnavaimu ja võitlusega on kõik võimalik," lisas Patrail.

Kogu EM-valiksarja on Austria pidanud mängima suurima staari, THW Kieli tagamängija Nikola Bilykita, kelle hooaja lõpetas põlvevigastus. Tallinna ei tule ka meeskonna kaks paremat väravavahti, Saksamaal palliv Thomas Eichberger ning Ateena AEK-i eelmisel nädalal eurosarjas finaali aidanud Thomas Bauer.