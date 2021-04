Sivertsson: Austriale pole häbi kaotada, aga mängu algus tegi haiget

Avapoolaja 13:18 kaotanud Eesti oli hädas rohkete pallikaotustega, mis kulmineerusid sageli vastaste väravaga. Eesti mängis rünnakul korduvalt seitsme mehega, jättes enda värava tühjaks, millest tulenevalt viskasid austerlased neli tabamust tühja võrku.

"Mõistagi ei tahtnud me sellist avapoolaega. Meil oli raskusi väravate viskamisega ja neil tekkis ohtralt kergeid võimalusi, eriti esimese kümne minuti vältel," tunnistas rootslasest juhendaja pärast mängu. "Seejärel saime ka meie mängu, viskasime mõned lihtsad väravad ja asi läks paremaks, ent siis jäime vähemusse ja Austria sai tänu vasturünnakutele või tühjale väravale lihtsaid väravaid. Teisel poolajal olime kaitses märksa paremad ning tegime nende elu raskemaks ja meie mäng oli selline, nagu ta pidanuks olema terve kohtumise jooksul."

Eesti kaotas avapoolajal korduvalt 7 vs 6 taktikat, jättes enda värava tühjaks. Teisel poolajal, mille Eesti võitis 14:13, seda mängujoonist enam aga ei rakendatud, sest Sivertssoni sõnul see ei töötanud.

"Kahes kohtumises Bosniaga oli meil teistsugune mängijate kooslus, aga selle grupiga oli meil üks päeva aega koos harjutada ning 7 vs 6 taktika puhul on enesekindlus on väga oluline. Kui see taktika ei tööta, tekitab see meile kahju," selgitas peatreener. "Meil olid selles kohtumises omad šansid, olime vahepeal üheväravalises kaotusseisus, aga me ei suutnud vahet tasa teha. Bosniaga oli vahe ka kolm väravat, aga tolles mängus suutsime kaotusseisust välja tulla ja juhtima minna. Austria on aga tugev ja kogenud meeskond ning neile pole häbi kaotada, kuid meie mängu esimesed 20 minutit tegid mulle haiget."

Valiktsükli viimase kohtumise võõrsil Saksamaaga peab Eesti pühapäeval. Mängu otseülekanne algusega kell 18.50 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.