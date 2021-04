Patrail: tegime liiga palju tehnilist praaki

"Eks me liiga palju tehnilist praaki tegime," tõdes Mait Patrail intervjuus ERR-ile. "Ei tea palju lõpuks kokku tuli, aga sisetunne ütleb, et vähemalt 15 tükki. Siis ei saagi võita. Vahet pole, mis taktikaga sa peale lähed. Nii palju lihtsaid väravaid vastasele anda, sellise tugeva meeskonna vastu, kes igakord finaalturniiril mängib, ei saagi võita. Kahju! Esimene poolaeg mängisime kehvasti, aga poolajapausil ütlesin, et teisel poolajal peame paremini mängima ja arvan, et tulime väga hästi riietusruumist mängu ja saime kahe värava peale. Lõpus aga enam midagi väga loota ei olnud."

Suure osa kohtumisest Eesti väravasuul seisnud Marius Aleksejev lisas: "Ega midagi head ei olnud. Alates jaanuarist oleme teadnud, et mäng tuleb. Analüüs oli kõik tehtud, me teadsime, kuidas nad mängivad, meil oli aega valmistuda, aga see, mis täna toimus oli täielikult lati alt läbi jooksmine. Ohumärgid olid juba kaks päeva. Ma lootsin, et ma eksin, aga ma ei eksinud."

Valiktsükli viimase kohtumise võõrsil Saksamaaga peab Eesti pühapäeval. Mängu otseülekanne algusega kell 18.50 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.