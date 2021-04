Martin Noodla: me ei karda Saksamaad ja kaotama ei lähe

EM-valiksarja 2. alagrupis juhib Saksamaa täisedu kümne punktiga, Bosnia ja Hertsegoviinal ning Austrial on neli ja Eestil kaks silma. Et tõusta kolmandaks ja omada veel šanssi finaalturniirile jõuda, peab Eesti alistama Saksamaa ning lootma Austria võidule bosnialaste üle.

Novembris näitasid eestlased Tallinnas maailma tippmeeskonna vastu tõsiselt hambaid, kaotades avapoolaja vaid 12:13. Saksamaa agressiivsus ja mängutempo tõstmine pöörasid kohtumise teisel pooltunnil siiski selgelt külaliste kasuks. 23:35 kaotuse juures olid Eesti koondise täpseimad Karl Toom ja Ott Varik nelja väravaga.

Küsimusele "kas Eesti võib Saksamaad võita?", vastaks ilmselt 99 inimest sajast eitavalt. Eesti koondise abitreener Martin Noodla nii resoluutne pole. "Kes meil keelab võita? Avamängus tõestasime, et saame nii tugeva vastasega mängitud küll. Jah, õnnestus vaid üks poolaeg, aga ikkagi," sõnas Noodla käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

"Praeguse koondise juures on minu jaoks kõige positiivsem just suhtumine. Mõttemaailm on nihkunud selles suunas, et me ei karda kedagi ja lähme igat kohtumist võitma. Muidugi peaks meil kõik õnnestuma ja Saksamaa mäng mõnest kohast pragunema, aga me lähme igal juhul võitlema," kinnitas koondise abitreener.

"Sakslastel pole võidukohustust, kuid neil käib väga kõva võitlus kohtade eest olümpiakoondisse – see ei pruugi, aga võib tuua teatud üleüritamise. Mis räägib kindlasti vastase kasuks, on nende pidev kõrgetasemeline mängupraktika. Meil pole mõned pallurid üle kuu aja võistlusmängudes osalenud," tunnistas Noodla.

"Kõiki meie tiimis häirib Austria-mängu esimene poolaeg, aga usutavasti suudame selle positiivseks energiaks muundada. Teeme sammu tagasi, mõtleme asjad läbi, leiame koostöö ning taastame eneseusu – selline oleks kokkuvõtlikult meie plaan enne pühapäeva ja mänguks endaks," lisas Noodla.

Saksamaa koondis tuleb mängule Eesti vastu olles valiksarjades võitnud juba 19 kohtumist järjest. Lõppeva tsükli eel uueks peatreeneriks saanud legendaarne Alfred Gislason valmistab meeskonda suvisteks Tokyo olümpiamängudeks ning omab luksuslikke valikuid.

Hoolimata mitmest vigastatust kutsus islandlane selleks nädalaks koondisse 21 tipp-pallurit ja teatas kohe algul, millised viis ta kahe mängu vahel välja vahetab. Nii ei tee Eesti vastu kaasa näiteks neljapäeval võidumängus Bosnia ja Hertsegoviina üle seitse väravat visanud Timo Kastening.

Samas lisanduvad aga puhanud Tobias Reichmann, Jannik Kohlbacher ja Fabian Böhm. Esiväravavaht Andreas Wolffi asendab kogenud olümpiapronks Silvio Heinevetter. Rio de Janeiro olümpial kolmanda koha võitnud tiimist jooksevad Eesti vastu platsile veel viis mängijat. Rivis on ka novembris Eesti võrku üheksa palli saatnud Julius Kühn.

Saksamaa ja Eesti vaheline EM-valikmäng peetakse Stuttgarti Porsche-Arenal. Mängu teenindab kohtunikepaar Andreas Capoccia ja Beat Jucker Šveitsist ning Euroopa Käsipalliliidu delegaadina toimetab sakslane Frank Böllhoff. Samaaegselt kohtuvad Grazis finaalturniirile viiva teise koha nimel Austria ning Bosnia ja Hertsegoviina.

Saksamaa koondis EM-valikmänguks Eesti vastu: Silvio Heinevetter, Julius Kühn, Finn Lemke, Kai Häfner, Tobias Reichmann (kõik MT Melsungen), Till Klimpke (HSG Wetzlar), Marcel Schiller, Sebastian Heymann (mõl Göppingeni Frisch Auf), Rune Dahmke (THW Kiel), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (TSV GWD Minden), Fabian Wiede (Berlini Füchse), Patrick Groetzki, Jannik Kohlbacher (mõl Rhein-Neckar Löwen) ja Sebastian Firnhaber (HC Erlangen). Peatreener Alfred Gislason.