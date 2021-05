Toom: Saksamaa vastu mängides pole meil midagi kaotada

Avakohtumise Tallinnas kaotas rahvusmeeskond tulemusega 23:35. "Tallinna mängu pealt saime midagi õppida, mida valesti tegime ja saame seda homses mängus paremini teha," rääkis Karl Toom intervjuus ERR-ile. "Kui vastast vaadata, siis ta on kindlasti teisest klassist kui Austria. Seda me ka teame. Eelmises mängus oli ka närvikõdi sees ja mõtlesime, et peame kindlasti võitma ja saame EM-ile. Homses mängus pole meil midagi kaotada. Anname endast parima ja proovime Saksamaa vastu mängida nii hästi kui võimalik."

"Saksamaa on üks maailma parimaid käsipalliriike ja kõik mängijad seal on väga väga head," jätkas Toom. "Sakslastel peab olema homme kehv päev, et meil võimalus oleks. Peame homme olema kui üks tiim ja suutma mängida rohkem kokku, kui tegime seda kolmapäeval Austria vastu."

Käsipalli EM-valikmängule Saksamaa ja Eesti vahel saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 18.50-st.