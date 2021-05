Eesti käsipallikoondis lõpetas EM-valiksarja kindla kaotusega Saksamaale

Kuigi Eesti koondis ei pääsenud pühapäeval kordagi juhtima, püsiti mängu alguses Rio olümpiapronksi tempos. 12. minutiks oli Eesti veel 5:6 kaotusseisus, siis tegid võõrustajad esimese suurema spurdi ja läksid poolajaks ette 17:10.

Teisel poolajal näitas Saksamaa meeskond oma klassi ja võitis valiksarja viimase kohtumise lõpuks 35:20. Eesti kasuks viskasid Kaspar Lees ja Karl Toom viis väravat, Dener Jaanimaa arvele jäi neli tabamust.

Saksamaa võitis teises grupis kõik kuus kohtumist, Eesti sai ühe võidu ja viis kaotust. Austria alistas Bosnia ja Hertsegoviina pühapäeval 27:23, ehk sai grupis kolme võidu ja kolme kaotusega teise koha. Bosnia saldoks jäi kaks võitu ja neli kaotust.

Enne mängu:

Avakohtumise Tallinnas kaotas rahvusmeeskond tulemusega 23:35. "Saksamaa on üks maailma parimaid käsipalliriike ja kõik mängijad on seal väga väga head," kirjeldas Karl Toom vastast. "Sakslastel peab olema kehv päev, et meil võimalus oleks. Peame olema kui üks tiim ja suutma mängida rohkem kokku, kui tegime seda kolmapäeval Austria vastu."

Eesti hoiab teises alagrupis kahe punktiga neljandat ehk viimast kohta. Esikohal oleval Saksamaal on kümme silma. Teisel kohal on Bosnia ja Hertsegoviina (4) ja kolmandal Austria (4). Selleks, et Eesti EM-finaalturniirile pääseks, oleks Saksamaa üle vaja kindlasti võita.