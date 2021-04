Johannson: vastase mängujoonisega kohanemine võttis liiga kaua aega

"Liialt palju oli avapoolajal tehnilist praaki ja enne mängu mingisuguseid ohumärke mina personaalselt küll ei näinud. Tundus, et meeskond on valmis ja sisemine põlemine oli tunda," kommenteeris Johannson pärast kohtumist. "Austerlased lõhkusid aga väga hästi meie rünnakuid, tõusid kõrgele ja nii tekkisid pallikaotused, valesöödud ja lihtsad väravad. Sealt tuli vahe sisse ja siis oli juba raske seda tasa teha."

Ehkki avapoolaja kaotas Eesti viie väravaga, suudeti teisel poolajal enda mängupilti parandada ja poolaeg 14:13 võita.

"Enne mängu rõhutasime, et läheme mängima faas faasi haaval, rünnak rünnaku haaval, kaitse kaitse haaval ja me ei rutta ette ega hakka lõpptulemusele mõtlema. Väga hea oleks, kui oleks ühene vastus, et mis juhtus. Olime [teisel poolajal] tagaajaja rollis ja leidsime endas selle väikese jõu, millega üritada tagasi tulla. Alati ei saa öelda, et viga oli meis, sest kvaliteetne Austria meeskond ka sundis meid eksima, asjade kokkulangevus."

"Ma ei usu, et kellelgi rahulolu hinge jäi. Mängisime kodus ja peale esimest võõrsilmängu tundus, et suudame võita hea mängu puhul, aga jäi väheks ning ega Austriagi loll pole - mõlemad meeskonnad teevad omad järeldused ja loovad strateegia uueks kohtumiseks. Loomulikult saanuksime teha paremaid otsuseid ja kohaneda, aga see kohanemine võttis liiga kaua aega."

EM-valiktsükli viimase kohtumise võõrsil Saksamaaga peab Eesti pühapäeval. Mängu otseülekanne algusega kell 18.50 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.