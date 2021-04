19-aastane maailma 180. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

19-aastane Osorio Serrano sai korraldajatelt vabapääsme põhiturniirile ja kasutas antud võimaluse suurepäraselt ära – maailma 180. reket jõudis settigi kaotamata finaali ja pärast maratonmatši väljus ka sellest võidukalt. Osorio Serrano kulus turniiril 5. asetatud sloveenlanna Tamara Zidanseki 5:7, 6:3, 6:4 alistamiseks kaks tundi ja 48 minutit. See on ühtlasi selle hooaja pikim WTA finaalmäng, varasem oli 40 minutit lühem.

"See on olnud täiesti uskumatu nädal. Ma ei suuda siiani uskuda, et ma turniiri võitsin," õhkas 2019. aasta US Openi noorteturniiri võitja Osorio Serrano pressikonverentsil.

"Mängisin Tamara vastu väga hästi, aga ma ei teagi, kuidas mängu enda kasuks pöörasin," tunnistas ta. "Kaotasin esimese seti ja olin natuke pinges, seetõttu on raske uskuda, et ma lõpuks võitsin."

Osorio Serrano on viimaste aastate madalaima edetabelikohaga WTA turniirivõitja. Viimane madalama edetabelikohaga võitja oli Margarita Gasparjan, kes oli 2018. aastal Taškendis triumfeerides tabelis 299. real.

Bogota turniiri on peetud 23 aastat ja Osorio Serrano on kolmas kolumblanna, kes kodupubliku ees võidu võtnud – Fabiola Zuluaga võidutses Bogotas neljal korral (1999, 2002-2004) ja Mariana Duque Marino ühe korra (2010).

Endine juunioride maailma esireket Osorio Serrano tõusis tänu turniirivõidule maailma edetabelis 180. positsioonilt 135. kohale. 23-aastane Zidansek parandas kohta 13 rea võrra ja on nüüd 18.

Charlestoni finaalis alistas 23-aastane Kudermetova 6:4, 6:2 montenegrolanna Danka Kovinici. See oli Kudermetova karjääri – ja ühtlasi tänavuse hooaja – teine WTA finaal ja esimene turniirivõit. Venelanna ei kaotanud nädala jooksul settigi.

Tänu turniirivõidule kerkis Kudermetova Venemaa esireketiks, tõustes edetabelis karjääri jooksul esimest korda 30 parema sekka – 29. reale. Senine Venemaa esinumber Jekaterina Aleksandrova paikneb 34. kohal.

26-aastane Kovinic, kes alistas Charlestonis kolm asetatud mängijat järjest, nende seas ka maailma 11. reketi Petra Kvitova, tõusis finaali pääsemisega 26 kohta ja asub nüüd 65. real. Kvitova tõusis selle nädala tabelis kümnendaks.

25-aastane Lorenzo Sonego võidutses Sardiinia ATP turniiril, seejuures polnud itaallased kodumaa pinnal ATP turniiri võitnud ligi 15 aastat.

Sonego sai veidi üle kolme tunni kestnud finaalis 2:6, 7:6 (5), 6:4 jagu serblasest Laslo Djerest.

Päev varem võitis Sonego koos Andrea Vavassoriga ka paarismänguturniiri. Viimane meestennisist, kes võitis ühel nädalal nii üksik- kui paarismängus karika, oli Feliciano Lopez, kes sai sellega hakkama 2019. aasta suvel Londonis. Viimane itaallane, kes kodumaal ATP turniiri võitis, oli endine maailma 25. reket Filippo Volandri, kes võidutses 2006. aasta sügisel Palerrmos.

Sonego tõusis tänu turniirivõidule kuus kohta ja paikneb nüüd karjääri kõrgeimal ehk 28. real. Djere tõusis kaheksa kohta ja on nüüd 49.

Marbellas peetud turniiril jäi võit samuti korraldajariiki – kahe hispaanlase vastasseisust väljus Pablo Carreno Busta, alistades 6:1, 2:6, 6:4 noorema kaasmaalase Jaume Munari.

Carreno Bustale oli see 200. matšivõit ATP karussellil ja viies turniirivõit, seejuures esimene kodumaal.

Maailma edetabelis kerkis Carreno Busta 15. realt 12. positsioonile, Munar tõusis 14 kohta ja on nüüd 81.