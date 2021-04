25-aastane australlanna võitis karjääri esimese WTA turniiri

Sharma alistas pea kaks tundi kestnud finaalmängus turniiril kõrgeimat paigutust omanud tuneeslanna Ons Jabeuri 2:6, 7:5, 6:1.

Esimeses setis polnud Sharmal ühtegi murdevõimalust. Teises setis pääses ta murdega 3:1 ette, aga kaotas siis kohe enda pallingugeimi. Uuesti murdis austraallanna Jabeuri servi 12. geimis, võites seti 7:5. Seejuures juhtis Jabeur enda pallingul 40:15, aga Sharma võitis siis neli punkti järjest ja viis matši otsustavasse setti, kus jäi peale kindlalt 6:1. Jabeur ei suutnud kolmandas setis kordagi servi hoida, ainsa geimivõidu võttis ta Sharma pallingul.

"See on uskumatu, et võitsin. Väga ootamatu, mul pole sõnu," tunnistas Sharma. "Mulle pole siiani kohale jõudnud, et võitsin selle turniiri. Olen tohutult õnnelik."

Nii Sharmale kui Jabeurile oli see karjääri teine WTA finaal. Jabeur mängis esimest korda finaalis 2018. aasta oktoobris Moskvas, kus pidi tunnistama Darja Kasatkina paremust ning ka nüüd jäi turniirivõit tulemata.

Sharma mängis esimest korda WTA turniiri finaalis kaks aastat tagasi Colombias ja jäi toona kolmes setis alla USA noorukile Amanda Anisimovale. "Kaks aastat tagasi Bogotas jõudsin turniirivõidule väga lähedale, aga siis said närvid minust võitu," nentis Sharma, kes on võitnud ka seitse ITF-i turniiri. "Nüüd olin rahulikum ja närvid pidasid hästi vastu. Ons mängis esimeses setis väga head tennist ja mul oli hea meel, et suutsin teises setis nullist alustada ja lihtsalt enda mängu mängida."

Maailma edetabelis tõusis Sharma tänu turniirivõidule 45 kohta, paiknedes nüüd 120. real. Jabeur parandas kohta kahe rea võrra ja tõusis karjääri kõrgeimale ehk 25. positsioonile.