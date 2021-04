Tänak oma esimesest Sanremo rallist: kiiruskatsed on päris lõbusad

"Kiiruskatsed on päris lõbusad, võistlen siin esimest korda," rääkis Tänak lõunapausil. "Tingimused on märjad, aga ühtlased ning on kasulik, kui saame ka sellistes oludes sõita. See on hea võimalus testida rehve märjaga."

Neuville lisas: "Sõidame esimest korda Pirelli asfaldirehvidega, mistõttu olin alguses ettevaatlikum. Üldiselt töötab kõik hästi, saame siin hea treeningu."

Võistluspäev jätkub Sanremos WRC masinatele kella 13.52-st.