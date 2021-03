21-aastane soomlane alistas Miamis maailma seitsmenda reketi

Kohtumine kestis kaks tundi ja viis minutit. 2018. aastal profitasemel tennist mängima hakanud Ruusuvuori on varem võitnud neli ATP Challengeri ja kuus ITF-i turniiri. Maailma esikümne mängija alistas soomlane seejuures teist korda. 2019. aastal võitis ta Davis Cupil Dominic Thiemi.

"Ma isegi ei tea, kuidas mul õnnestus mäng peale avaseti kaotust enda kasuks pöörata," kommenteeris Ruusuvuori oma võitu. "Ma ei tundnud end avasetis väga mugavalt. Tegin palju lihtvigu. Teises setis hakkasin end paremini tundma. See on minu karjääri suurim võit ja see tekitab head tunnet."

What a Finn-ish! @EmilRuusuvuori notches a massive upset, 1-6 6-3 6-1 over Alexander Zverev in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/xZBER8czV7 — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2021

Kolmandas ringis kohtub soomlane rootslase Mikael Ymeriga (ATP 95.), kes alistas Nikoloz Basilashvili (ATP 38.) tulemusega 6:3, 4:6, 6:4.

Edasi pääses veel esimese asetusega Daniil Medvedev, kes võitis Yen-Hsun Lud 6:2, 6:2, ja seitsmenda asetusega Roberto Bautista-Agut, kes sai Lloyd George Harriselt (ATP 52.) loobumisvõidu.