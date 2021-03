Austraalia lahtiste finalist langes Miamis konkurentsist

Brady kaotas hispaanlanna Sara Sorribes Tormole (WTA 58.) tulemusega 6:3, 4:6, 1:6. Kohtumine kestis kaks tundi ja 23 minutit. See on hispaanlannale tänavu juba üheksandaks mänguks, mis on kestnud üle kahe tunni. Kolmandas ringis kohtub Tormo Kaia Kanepi alistanud Jelena Rõbakinaga.

2019. aastal US Openi võitnud Andreescu võitis kvalifikatsioonist alustanud tšehhitari Tereza Martincovat tulemusega 7:6 (5), 6:2. "Tunnen end väga enesekindlalt. Tunnen, et Austraalias jäi mul sellest natuke puudu," ütles Andreescu. "Ma võitlesin iga punkti eest olenemata seisust."

Kolmandas ringis kohtub Andreescu 28. asetatud Amanda Anisimovaga (WTA 32.), kes sai jagu Sloane Stephensist (WTA 49.) tulemusega 6:3, 6:3.

Mullu Austraalia lahtistel võidutsenud Kenin (WTA 4.) alistas endise maailma esikümne mängija Andrea Petkovici (WTA 107.) tulemusega 6:7 (6), 6:1, 6:3. "Ma olen õnnelik selle võidu üle. Ilm oli väga niiske. Ma olen sellega muidugi harjunud, kuid olud ei olnud siiski lihtsad. Õnneks ei olnud väga tuuline. Mängu esimeses pooles olin närvilisem. Ütlesin endale muudkui, et jätka võitlemist. Olen tänulik, et mul on võimalus siin võistelda ja naudin igat minutit.

Kolmandas ringis kohtub Kenin Ons Jabeuriga (WTA 30.), kes alistas Paula Badosa Gibert (WTA 71.) tulemusega 7:6 (6), 5:7, 7:5.