Võistluskarussellile naasnud Murray sai viieaastase vahe järel Londonis võidu

Maailma edetabelis 124. real paiknev Murray oli pisut üle tunni kestnud matšis kindlalt 6:3, 6:2 parem vastuolulisest prantslasest Benoit Paire'ist (ATP 46.), kes viimastes geimides enam eriti ei pingutanud.

Murray pole tänavusel hooajal väga palju mänginud. Austraalia lahtistest jäi ta eemale positiivse koroonaproovi tõttu, Prantsusmaa lahtistel ei saanud ta kaasa teha kubemelihasevigastuse tõttu. Viimati käis Murray üksikmängus väljakul märtsi alguses Rotterdamis.

Eelmisel aastal jäi kogu muruhooaeg koroonapandeemia tõttu vahele, üle-eelmisel aastal aga mängis toona puusaoperatsioonist taastunud Murray Londonis vaid paarismängu. Viimati käis ta kodusel turniiril üksikmängus väljakul 2018. aastal, kui kaotas avaringis tasavägises matšis austraallasele Nick Kyrgiosele.

Seekordne võit oli Murrayle Londonis esimene pärast 2016. aastat, kui ta triumfeeris Queen's Clubi turniiril viiendat korda.

"Keha on juba vana, aga tegelikult liikusin täna päris hästi. See on kolmeaastase vaheaja järel mu esimene mäng murul, trennis olen mänginud vaid kolm-neli setti, seega ma ei osanud midagi arvata, kuidas mängin. Aga usun, et esimese matši kohta oli täitsa hea," kommenteeris Murray pärast kohtumist.

Aastaid vigastustega kimpus olnud ja paljudest turniiridest eemale jäänud Murray ei suutnud kodupubliku ees emotsioone vaka all hoida: "Vaadake, ma armastan tennist… ilmselgelt on võistlemine põhjus, miks treeningutel nii palju vaeva näen. Viimastel aastatel pole ma saanud nii palju võistelda kui oleksin tahtnud, seetõttu on lihtsalt suurepärane, et saan jälle siin olla ja võistelda."

Järgmisena läheb Murray vastamisi turniiril esimesena asetatud itaallase Matteo berrettiniga (ATP 9.), kes sai 7:6 (5), 7:6 (4) jagu kaasmaalasest Stefano Travagliast (ATP 88.).

"Berrettini on mõistagi tugev mängija, kes oli just Prantsusmaa lahtistel heas hoos," hindas Murray. "Pean enda taset tõstma, kui tahan tema vastu saada."