Egon Kaur: eesmärk on jõuda WRC auto rooli

Enne läinudaastast Rally Estoniat tegi Kaur MM-sarjas viimati kaasa 2014. aastal. Siis tuli pikem paus, aga Rally Estonial saadi WRC3 arvestuses kolmas koht ja kolm nädalat tagasi oldi Arktika MM-rallil WRC3 klassis ehk erasõitjate arvestuses teised ning R5 masinate üldarvestuses kokku viiendad.

Koos kaardilugeja Silver Simmiga püüeldakse nüüd WRC3 arvestuses kõrge koha poole, selleks on plaanis veel minimaalselt neli ja maksimaalselt kuus etappi.

"Oleme näinud, et taaskord ei ole meil seda võimalust, et me üks aasta õpime ja siis proovime uuesti. Peame kohe olema kiired ja tegema tulemust. See ei ole lihtne ülesanne ja ei peagi olema. Arvan, et oleme kahe etapiga täitsa hästi toime tulnud ja ma arvan, et see suurendab seda nälga veel," ütles Kaur ETV-le.

Egon Kaur on hetkel 33-aastane ehk sama vana kui Ott Tänak. WRC2 ja WRC3 on olnud pigem nooremate pärusmaa, aga Kaur arvab, et MM-i mõistes ollakse siiski veel alguses ja et veel kümme aastat on täiesti võimalik kõrgel tasemel sõita.

"Ma ei näe ise, et see vanus hetkel takistuseks oleks," lausus Kaur. "Pigem on takistus ikka kiirus ja stabiilsus. Kokkuvõttes on vaja kiiret ja stabiilset sõitjat, kes suudaks ka autot arendada meeskonna vaatevinklist. Just seda komplekti proovime täna seal esindada."

Aga ikkagi, mis paneb ikkagi mitte kõige nooremas vanuses rallisõitjat sellises mahus edasi pingutama?

"Tõsine nälg ikkagi! Ja saavutusvajadus loomulikult. Et eestlased oleks rohkem sellisel tasemel pildis. Eesmärk oleks jõuda WRC auto rooli välja. Täna mingit hirmu küll selliste autode ees ei ole. Pigem tahaks pürgida ainult edasi."