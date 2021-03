Eesti tenniselootus treenis kaks nädalat koos maailma 11. reketiga

Serena Williamsi treeneri Patrick Mouratoglou akadeemias harjutav Lajal sai koos 21-aastase kanadalasega kaks nädalat treenida Mouratoglou akadeemia Dubai treeningkeskuses. "Suur aitäh sulle, Denis Shapovalov imelise kahe nädala eest," kirjutas Lajal Instagramis. "Aitäh Mouratoglou akadeemiale selle võimaluse eest."

Mouratoglou akadeemia jagas enda lehel Lajali pilti, kus ta oli koos Shapovalovi ja tema treeneri, kunagise maailma kaheksanda reketi Mihhail Južnõiga, kirjutades allkirjaks: "Olevik, tulevik, minevik."

Južnõi võitis enda karjääri jooksul kümme ATP turniiri, jõudis kahel korral US Openil poolfinaali ning ülejäänud slämmidel korra veerandfinaali. 2004. aasta Ateena olümpial jõudis ta veerandfinaali, kahel korral võitis ta Venemaa koosseisus Davise karikasarja.

2019. aasta suvest Južnõi käe all harjutanud Shapovalov on võitnud ühe ATP turniiri, tema slämmiturniiride parim tulemus tuli mullusel US Openil, kus ta jõudis veerandfinaali. Maailma edetabelis oli Shapovalov sügisel kümnes.