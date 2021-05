Noor Eesti tennisist: pean inimestele ütlema, et ma pole Denis Shapovalov

17-aastane Lajal võidutses veidi rohkem kui nädal tagasi Tšehhis Ricanys peetud 1. kategooria turniiril, alistades finaalis 6:4, 6:3 horvaadi Luka Mikruti. Tänu võidule kerkis ta juunioride maailma edetabelis 15. reale, ta on Jaak Põldma ja Kenneth Raisma järel kolmas Eesti noormees, kes jõudnud juunioride maailma edetabelis 20 parema sekka.

Kuna Lajal mängib tavaliselt tagurpidi nokkmüts peas ja tal on heledad juuksed, aetakse teda segamini 22-aastase Kanada ässaga. "Millegipärast arvavad inimesed, et ma olen Denis Shapovalov," tunnistas veebruari lõpus kaks nädalat koos Shapovaloviga harjutanud Lajal ITF-i kodulehele. "Inimesed tulevad minu juurde ja küsivad, kas tohib koos pilti teha, aga ma pean siis ütlema, et ma pole Denis."

Jaanuaris võitis Lajal 1. kategooria turniiri Ukrainas. "Olen rahul. Viimased kolm aastat olen püüdnud edetabelis kohta parandada ja nüüd olen lõpuks jõudnud kõrgele kohale," rõõmustas Serena Williamsi treeneri Patrick Mouratoglou akadeemias treeniv Lajal. "Mul on hea meel, et kogu raske töö on lõpuks ära tasunud."

"Eestis pole praegu meeste seas tippmängijaid, enamik on 500.-600. koha kandis. Aga meil on lootustandvaid juunioreid, seega loodetavasti on tulevikus ka meie riigis tugev tase," lisas ta.

Kuu aega tagasi oli Lajalil Mouratoglou akadeemias võimalus trenni teha koos maailma esireketi Novak Djokoviciga, lisaks on ta saanud treenida edetabelis teiseks tõusnud venelase Daniil Medvedeviga. "Need on kõik olnud väga head kogemused, mul on olnud võimalus tippudelt õppida, kuidas nad mängivad ja ka kõike muud," rääkis Lajal, kes plaanib sel hooajal juunioride slämmiturniiridel debüüdi teha. "Olen päris palju teinud trenni Daniil Medvedeviga, ta on väga tore inimene. Ja ta on teistest hoopis erineva tehnika ja mängustiiliga, mulle meeldib see."