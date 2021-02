Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvisid rallispordiedendajad Urmo Aava, Tarmo Hõbe ja Silver Kütt, sulgpallitreener Jüri Tarto, rannavõrkpallitreener Rivo Vesik, motospordi edendaja Tanel Leok, spordivõistluste korraldaja Ain-Ivar Tupp, Ida-Virumaa kohaliku elu ja spordi edendaja Tiit Pekk, Narva spordielu edendaja Vladimir Všivtsev ning Eidapere kooli kehalise kasvatuse õpetaja Luule Sulg. Kergejõustikutreener Andrei Nazarov teenis aga Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Aava on rallispordi edendaja ja endine rallisõitja, kes on kümne aasta jooksul korraldanud Balitkumi suurimat rallivõistlust Rally Estonia, mis on andnud märkimisväärse panuse rallispordi edendamisse ning kohaliku piirkonna majandusse.

Hõbe on rallispordi edendaja, kes on kümne aasta jooksul korraldanud Balitkumi suurimat rallivõistlust Rally Estonia. See on andnud märkimisväärse panuse rallispordi edendamisse ning kohaliku piirkonna majandusse.

Kütt on rallispordi edendaja, kes on kümne aasta jooksul korraldanud Balitkumi suurimat rallivõistlust Rally Estonia. See on andnud märkimisväärse panuse rallispordi edendamisse ning kohaliku piirkonna majandusse.

Tarto on sulgpallitreener, kes on oma 45-aastasese treeneriameti jooksul treeninud Eesti koondislasi ja mängu nautijaid, õpetanud treenereid ning osalenud ka ise veteranide turniiridel.

Vesik on rannavõrkpalli treener, kes on endine rannavõrkpallur. Ta viis treenerina 2019. aastal maailmameistriks rannavõrkpallurite paari Oleg Stojanovski-Vjatšeslav Krasilnikov.

Leok on motospordi edendaja, kes lõpetas tänavu oma 20. hooaja motokrossi maailmameistrivõistlustel. Korraldanud ka endanimelisi heategevuskrosse, et toetada liikumispuudega lapsi.

Tupp on spordielu edendaja ja spordivõistluste korraldaja Lõuna-Eestis juba 20 aastat.

Pekk on kohaliku elu ja spordi edendaja Ida-Virumaal, kes on täitnud pikka aega erinevaid rolle Rahvusvahelises Suusaföderatsioonis, olnud 1999-2011 Otepää murdmaasuusatamise MK-etapi peakohtunik.

Všivtsev on MTÜ Äkke Spordiklubi ja Äkkeküla tervisespordikeskuse eestvedaja. Spordielu edendaja Narvas, rahvaspordiürituse Narva Energiajooksu rajameister ja kohapealne korraldaja ning paljude rattaspordivõistluste läbiviija.

Sulg on Eidapere kooli kehalise kasvatuse õpetaja. Ta on töötanud õpetajana üle 65 aasta ja valitud 2011. aastal Raplamaa aasta õpetajaks.

Nazarov on kergejõustikutreener ja endine kümnevõistleja, kelle juhendamisel on silmapaistvate tulemusteni jõudnud suur hulk kergejõustiklasi.