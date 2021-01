Laak: täishooaja tunne on lõpuks sees ja kasutan ära kõik võimalused, mis antakse

Mängu alustas tavapäraselt Chieri põhidiagonaalründaja Kaja Grobelna. Chieri kaotas avageimi ja Grobelna suutis poolteise geimiga tuua vaid neli punkti. Seejärel sai oma võimaluse Laak, kes aitas lõpuks oma koduklubi 3:1 võiduni. Seejuures kallutas Chieri tänu Laagi headele rünnakutele teise geimi enda kasuks 34:32. 22-aastane eestlanna tõi lõpuks üleplatsimängijana 16 punkti, tema efektiivsusnäitaja oli +13.

"Teadsin end valmis hoida. Meil on olnud päris palju mänge järjest ja need, kes on olnud põhis viimastel mängudel, need on hakanud loomulikult väsima," rääkis Laak intervjuus Vikerraadiole. "Sel nädalal tundsin end trennis väga hästi ja tundsin, et saan trennis ka rohkem asjadele pihta. Kui platsile sain, siis üritasin oma ära teha ja selles mõttes kõik õnnestus, mis ma teha üritasin. Väga palju vigu ei tulnud ja hea meel on selle üle, et teine geim meie poole lõpuks kaldus. See oli väga pikk geim ja arvan, et sealt see mänguvõit ka lõpuks tuli."

"Iga mäng hakkab nullist pihta. Tore on teha hea mäng ja nii edasi, aga eriti nüüd, kui me kolmapäeval mängime sama vastasega ja eks nad on ka nüüd oma kodutöö ära teinud. Eile ei osanud nad võib-olla mind oodata sinna ja ei osanud arvestada sellega. Varust tulemine on pigem rohkem pingevaba, just kui tuled kaotusseisult platsile, sest siis proovid lihtsalt oma ära teha. Kui tuleb välja, siis on hästi ja kui ei tule, siis mis seal ikka. Selles mõttes mingit lisapinget ma küll ei tunne," lisas Laak.

Teist hooaega Chieris mängiv Laak konkureerib mänguaja nimel kogenud Poola päritolu Belgia diagonaalründaja Kaja Grobelnaga. Laak ongi eesmärgiks võtnud teenida järjest rohkem mänguaega ja kasutada antud võimalused maksimaalselt ära.

"Selles mõttes on kindlasti see hooaeg läinud ülesmäge, et eelmine hooaeg hakkas sama ilusasti pihta, aga siis tuli väike vigastus vahele. Sel aastal on olnud asi stabiilsem ja olen saanud peaaegu terve hooaja olla rivis, et aidata naiskonda nii palju kui saan. Täishooaja tunne on ka lõpuks sees. See on hea kogemus, ükskõik kui palju ma siis mänguaega saan. Eks ma kasutan kõik oma võimalused ära ja vaatame siis, mis järgmistel hooaegadel saama hakkab. Loodetavasti leian sellise koha, kus iganes, kus saan juba põhimängija olla."

Liigatabelis kerkis Chieri pühapäevase võiduga Scandiccist mööda neljandaks. Kui kolm esimest on pikalt eest ära, siis neljanda koha hoidmine oleks väga vajalik.

"Play-off'i süsteem on selline, et esimesed neli saavad otse veerandfinaali ja siis viies kuni 12 mängivad ühe ringi veel enne ära. Meie jaoks oleks hea eesmärk esimese nelja hulka pürgida. Kolm võistkonda on läinud pikemalt punktidega eest ära, aga see neljas koht on üsna reaalne. Arvan, et see on hea eesmärk ja oleks suur areng eelmisest aastast edasi," ütles Laak, kes lõppenud nädalal valiti kolmandat korda järjest Eesti aasta võrkpalluriks. Laak ise hindab tunnustust kõrgelt.

"See konkurents viib edasi ja ma loodan, et kui mulle selline tunnustus antakse, siis saan noorematele ka olla eeskujuks. Karjääris jälle väike punkt, kust minna edasi loodetavasti suurema motivatsiooniga," ütles Laak.

Jaanuaris pidi Eesti võrkpallinaiskond kohtuma Euroopa meistrivõistluste valikmängudes Šveitsi ja Valgevenega, aga koroonaviiruse leviku tõttu lükati kõik mängud maikuusse. Kertu Laagile oli ka personaalses plaanis mängude edasilükkumine halb uudis.

"Minul oli väga kahju, et need edasi lükkusid, kuna oleks tahtnud need ära mängida ja selgust majja saada, mis kevadel edasi saab, aga samas oli see ka minu võimalus jõuludeks koju saada. See jäi ära nüüd sellepärast ja ma olengi siin olnud alates augustist. Mis teha, olukord on selline ja eks kevadel saame kokku ja proovime endast parima anda. On need mängud, millal on, ega eesmärgid sellest ei muutu. Võib-olla jaanuaris oleks olnud ühtlasem valmistusaeg, nüüd kevadel liigad lõppevad erinevatel aegadel ja võib-olla on raskem saada mängupilti kokku. Arvan, et kõikidel koondistel on see probleem."