U-20 võrkpallikoondis pääses Jefanovi vedamisel EEVZA turniiril finaali

Eesti resultatiivseimaks kerkis taas Andres Jefanov, kes tõi 17 punkti (+13), Mark Norman Soome lisas 9 punkti (+6), Sven Jürgen Post tõi 5 silma (+2) ning Carl Kreek, Holger Purga ja Steven Marti Lillipuu kõik 4 punkti (kõik +4), vahendab Volley.ee.

Eestlaste vastuvõtt oli 62 protsenti, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokk saadi Gruusia rünnakutele ette 13 korral ja servil löödi neli ässa ja eksiti 11 pallingul.

Gruusiale tõi Manuchar Dekanadze 14 punkti (+6). Gruusia vastuvõtt oli 48 protsenti ja rünnak 38 protsenti, blokist teeniti kolm ning servilt mitte ühtegi punkti (üheksa viga).

Laupäeva õhtul toimuvas finaalis mängitakse kas Läti või Ukrainaga.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi. Seega on finaalis mängus finaalturniiri koht.