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TalTech/Nordaid võttis karikavõistluste veerandfinaali avamängus kindla võidu

Võrkpall
TalTech/Nordaidi naiskond.
TalTech/Nordaidi naiskond. Autor/allikas: TalTech Volleyball/Facebook
Võrkpall

TalTech/Nordaid alistas naiste Eesti karikavõistluste veerandfinaali avakohtumises Viimsi/Tallinna Ülikooli. Poolfinaali pääsemiseks tuleb võita ka kolmapäeval toimuv korduskohtumine.

Tallinna Ülikooli spordisaalis peetud kohtumises haaras TalTech/Nordaid avageimis initsiatiivi ja võitis selle 25:15. Ka kahes järgmises geimis ei õnnestunud koduvõistkonnal TalTechi hoogu pidurdada. Teine geim lõppes tulemusega 25:17 ja kolmas 25:16, mis andis külalistele kindla 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) võidu, vahendab Volley.ee.

TalTechi resultatiivseim oli Maren Mõrd 18 punktiga (+15), kelle arvele jäi 12 rünnakupunkti, viis serviässa ja üks blokipunkt. Sirli Tänav kogus 12 punkti (+11), realiseerides kümnest rünnakust kaheksa. Raili Hunt lisas 11 punkti (+7). Viimsi/Tallinna Ülikooli resultatiivseim oli Siret Kaukver 12 punktiga. Nella Haataineni arvele kogunes 10 punkti.

TalTech oli vastastest üle nii rünnakul kui ka servil. Võitjate rünnakuefektiivsus oli 41%, Viimsi/Tallinna Ülikoolil 30%. Serviässasid kogus TalTech 11 vastaste nelja vastu ning blokipunkte vastavalt seitse ja viis. TalTech oli parem ka pallingu vastuvõtul, kus positiivse vastuvõtu osakaal oli 40%. Võõrustajate positiivne vastuvõtt oli 24%.

TalTech/Nordaid ja Viimsi/Tallinna Ülikool kohtuvad uuesti juba kolmapäeval kell 18.30 TalTechi spordihallis. Veerandfinaalides mängitakse kaks kohtumist ja poolfinaali pääsemiseks tuleb võita mõlemad mängud, sõltumata geimide tulemustest. Kui naiskonnad saavad kumbki ühe võidu, selgitatakse edasipääseja korduskohtumise järel peetavas kuldses geimis, mis mängitakse 15 punktini.

Seega vajab TalTech/Nordaid pärast avakohtumise 3:0 võitu poolfinaali pääsemiseks veel üht võitu. Kui korduskohtumise võidab Viimsi/Tallinna Ülikool, otsustab edasipääseja kuldne geim.

Toimetaja: Henrik Laever

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