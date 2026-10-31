EEVZA meistriks tulnud U-20 võrkpallikoondis kindlustas EM-pileti

Eesti noormeeste U-20 vanuseklassi võrkpallikoondis võitis Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlused ning tagas seeläbi ka pääsu järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.

Alagrupis Poolast ja Gruusiast 3:0 jagu saanud Eesti noormehed läksid finaalis vastamisi B-alagrupi võitnud Lätiga. Kaks esimest geimi võideti mõlemad tulemusega 25:22, seejärel suutsid lätlased kolmandas 30:28 peale jääda. Neljandas vaatuses haarasid eestlased 17:9 eduseisu ning tagasi enam ei vaadatud: geim kuulus Eestile 25:13 ning kogu mäng seega 3:1 (25:22, 25:22, 28:30, 25:13).

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääses turniiri võitja ehk Eesti, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Sarnaselt alagrupimängudele vedas Lauris Iecelenieksi juhendatavat meeskonda ka laupäeval Andres Jefanov, kes tegi septembris tegusid ka täiskasvanute EM-il. Finaalis jäi Jefanovi arvele koguni 36 punkti (+25), Carl Kreek lisas 15 punkti (+7), Tobias Louis Laffranque 12 (+4) ning Holger Purga panustas 5 silmaga (+3).

Eesti meeskonna vastuvõtt oli 50 ja rünnak 52 protsenti, blokipunkte teeniti 12, servil löödi 2 ässa ja eksiti 22 pallingul. Lõunanaabrite edukaim oli 18 punktiga (+10) Tomass Silavs. Lätlaste vastuvõtt oli 60%, rünnak 43%, blokist saadi 8 ning servilt 2 punkti (18 viga).

Eesti koondise koosseis: Reio Markkus Lepp, Steven Marti Lillipuu, Hendrik Hollas, Regan Rohumets, Carl Kreek, Arto Lepamets, Kristofer Pajuste, Mark Norman Soome, Rasmus Priimägi, Sven Jürgen Post, Mattias Meresaar, Tobias Louis Laffranque, Holger Purga, Andres Jefanov.