Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus

Soome kõrgliigas teenis Silvia Pertensi ja rahvusnaiskonna peatreeneri Pekka Seppäneni koduklubiks olev Puijo Wolley 3:2 (17:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13) võidu Salo LP Viesti üle. Pertens tõi oma naiskonna parimana 20 punkti (+10). Tabelis on Puijo naiskond 16 punktiga esikohal.

Robert Viiberi ja Andres Jefanovi koduklubiks olev Düreni Powervolleys sai Saksamaa kõrgliigas lõppenud nädalal kirja 3:0 (25:22 25:18 25:22) võidu Warnemünde üle. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti, Jefanov vedas nädalavahetusel Eesti U-20 koondise EM-finaalturniirile ja liigamängus kaasa ei teinud. Liigatabelis ollakse täisedu nelja võiduga liidrid.

Araabia Ühendemiraatides mängiv Robert Täht aitas Al Jazira klubi Föderatsiooni karikasarja alagrupimängus 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) võidule Baniyase üle. Tähe arvele jäi 9 punkti (+7).

Poola kõrgliigas sai Kristiine Miileni ja vigastatud Kertu Laagi koduklubi Bielsko-Biala 1:3 (21:25, 21:25, 25:23, 16:25) kaotuse KS DevelopRes Rzeszówilt. Miilen tõi 10 punkti (+4). Tabelis ollakse 5 punktiga kaheksandad.

Jaapani meistriliigas kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas viimati Aichi Stingsiga. Esimese mängu võitis Aichi 3:1 (25:23, 16:25, 26:24, 25:12), Tammearult 11 punkti, Tammemaalt 7 silma. Seejärel saadi sama vastase vastu kirja taas 1:3 (25:20, 27:29, 20:25, 21:25) kaotus, Tammearu tõi 15 punkti, Tammemaa ei mänginud. Alex Saaremaa ja Sakai Blazers said 3:1 (27:25, 19:25, 25:20, 25:23) jagu Suntoryst, Saaremaalt 7 punkti. Teine kohtumine sama vastasega võideti samuti tulemusega 3:1 (25:19, 25:17, 19:25, 25:23), Saaremaa arvele kogunes seekord 8 punkti. Tabelis on Sakai meeskond kolme võidu ja ühe kaotusega kolmas, Hokkaido hoiab ühe võidu ja kolme kaotusega 11 positsiooni.

Kreeka meistriliigas sai Renet Vankeri koduklubiks olev AONS Milon 0:3 (20/25 17/25 18/25) kaotuse Olympiacoselt. Vanker sai kirja täismängu. Liigas on Milon punktita ja asub 10. tabelireal.

Renee Teppani tööandja İBB Spor Kulübü pidas Türgi meistriliigas kaks kohtumist. Esmalt saadi 2:3 (25:20, 20:25, 19:25, 28:26, 11:15) kaotus Istanbuli Genclik Sporilt, Teppan kaasa ei teinud. Seejärel kaotati 1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 15:25) Fenerbahcele, eestlasest diagonaalründaja platsil ei käinud. Tabelis ollakse 6 punktiga seitsmendal kohal.

Itaalia esiliigas Belluno Volley ridades mängiv Karli Allik tõi 1:3 (18:25, 20:25, 29:27, 22:25) kaotusmängus Gioia vastu 13 punkti (-2). Liigas ollakse 3 punktiga üheksandad.

Rumeenia kõrgliigas pidi Timo Lõhmuse tööandja Bukaresti Steaua tunnistama Bukaresti Rapidi 3:1 (21/25 25/22 25/17 25/23) üleolekut, Lõhmuselt 14 punkti (+1). Albert Hurt ja Zalau pidid tunnistama Bukaresti Dünamo 3:0 (25/20 25/16 29/27) paremust, Hurt tõi 7 silma (+0). Liigas asub Zalau 3 punktiga kaheksandal kohal ja Steaua on 1 punktiga neist koht tagapool.

Šveitsis Schönenwerdi Volleys mängiv Marx Aru aitas oma tööandja 3:0 (25:23, 27:25, 25:18) võiduni St. Galleni üle, tuues 8 punkti (+3). Tabelis on Schönenwerd 5 punktiga viies.

Taani meistriliigas sai Jan Markus Üpruse koduklubi Nordenskov UIF 3:2 (21-25, 25-20, 25-17, 19-25, 15-9) võidu Amageri meeskonna üle. Mängu statistika pole saadaval.

Rasmus Meiuse tööandja DEAC sai Ungari kõrgliigas 0:3 (21/25 23/25 18/25) kaotuse Fino Kaposvárilt. Meius tõi 10 punkti (+2). Tabelis on DEAC 2 punktiga viies.

Ungari naiste meistriliigas sai Caterina Cicetti koduklubi KHG KNRC lõppenud nädalal 3:2 (9/25 19/25 25/21 25/21 15/13) jagu Máv Előre Foxconni naiskonnast. Cicettilt oma naiskonna resultatiivseimana 17 punkti (+6). Liigatabelis ollakse 11 punktiga kolmandal positsioonil.