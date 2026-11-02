Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus
Eelmine nädal tõi välisliigades mängivate Eesti võrkpallurite poolt mitu säravat esitust.
Soome kõrgliigas teenis Silvia Pertensi ja rahvusnaiskonna peatreeneri Pekka Seppäneni koduklubiks olev Puijo Wolley 3:2 (17:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:13) võidu Salo LP Viesti üle. Pertens tõi oma naiskonna parimana 20 punkti (+10). Tabelis on Puijo naiskond 16 punktiga esikohal.
Robert Viiberi ja Andres Jefanovi koduklubiks olev Düreni Powervolleys sai Saksamaa kõrgliigas lõppenud nädalal kirja 3:0 (25:22 25:18 25:22) võidu Warnemünde üle. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti, Jefanov vedas nädalavahetusel Eesti U-20 koondise EM-finaalturniirile ja liigamängus kaasa ei teinud. Liigatabelis ollakse täisedu nelja võiduga liidrid.
Araabia Ühendemiraatides mängiv Robert Täht aitas Al Jazira klubi Föderatsiooni karikasarja alagrupimängus 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) võidule Baniyase üle. Tähe arvele jäi 9 punkti (+7).
Poola kõrgliigas sai Kristiine Miileni ja vigastatud Kertu Laagi koduklubi Bielsko-Biala 1:3 (21:25, 21:25, 25:23, 16:25) kaotuse KS DevelopRes Rzeszówilt. Miilen tõi 10 punkti (+4). Tabelis ollakse 5 punktiga kaheksandad.
Jaapani meistriliigas kohtus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas viimati Aichi Stingsiga. Esimese mängu võitis Aichi 3:1 (25:23, 16:25, 26:24, 25:12), Tammearult 11 punkti, Tammemaalt 7 silma. Seejärel saadi sama vastase vastu kirja taas 1:3 (25:20, 27:29, 20:25, 21:25) kaotus, Tammearu tõi 15 punkti, Tammemaa ei mänginud. Alex Saaremaa ja Sakai Blazers said 3:1 (27:25, 19:25, 25:20, 25:23) jagu Suntoryst, Saaremaalt 7 punkti. Teine kohtumine sama vastasega võideti samuti tulemusega 3:1 (25:19, 25:17, 19:25, 25:23), Saaremaa arvele kogunes seekord 8 punkti. Tabelis on Sakai meeskond kolme võidu ja ühe kaotusega kolmas, Hokkaido hoiab ühe võidu ja kolme kaotusega 11 positsiooni.
Kreeka meistriliigas sai Renet Vankeri koduklubiks olev AONS Milon 0:3 (20/25 17/25 18/25) kaotuse Olympiacoselt. Vanker sai kirja täismängu. Liigas on Milon punktita ja asub 10. tabelireal.
Renee Teppani tööandja İBB Spor Kulübü pidas Türgi meistriliigas kaks kohtumist. Esmalt saadi 2:3 (25:20, 20:25, 19:25, 28:26, 11:15) kaotus Istanbuli Genclik Sporilt, Teppan kaasa ei teinud. Seejärel kaotati 1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 15:25) Fenerbahcele, eestlasest diagonaalründaja platsil ei käinud. Tabelis ollakse 6 punktiga seitsmendal kohal.
Itaalia esiliigas Belluno Volley ridades mängiv Karli Allik tõi 1:3 (18:25, 20:25, 29:27, 22:25) kaotusmängus Gioia vastu 13 punkti (-2). Liigas ollakse 3 punktiga üheksandad.
Rumeenia kõrgliigas pidi Timo Lõhmuse tööandja Bukaresti Steaua tunnistama Bukaresti Rapidi 3:1 (21/25 25/22 25/17 25/23) üleolekut, Lõhmuselt 14 punkti (+1). Albert Hurt ja Zalau pidid tunnistama Bukaresti Dünamo 3:0 (25/20 25/16 29/27) paremust, Hurt tõi 7 silma (+0). Liigas asub Zalau 3 punktiga kaheksandal kohal ja Steaua on 1 punktiga neist koht tagapool.
Šveitsis Schönenwerdi Volleys mängiv Marx Aru aitas oma tööandja 3:0 (25:23, 27:25, 25:18) võiduni St. Galleni üle, tuues 8 punkti (+3). Tabelis on Schönenwerd 5 punktiga viies.
Taani meistriliigas sai Jan Markus Üpruse koduklubi Nordenskov UIF 3:2 (21-25, 25-20, 25-17, 19-25, 15-9) võidu Amageri meeskonna üle. Mängu statistika pole saadaval.
Rasmus Meiuse tööandja DEAC sai Ungari kõrgliigas 0:3 (21/25 23/25 18/25) kaotuse Fino Kaposvárilt. Meius tõi 10 punkti (+2). Tabelis on DEAC 2 punktiga viies.
Ungari naiste meistriliigas sai Caterina Cicetti koduklubi KHG KNRC lõppenud nädalal 3:2 (9/25 19/25 25/21 25/21 15/13) jagu Máv Előre Foxconni naiskonnast. Cicettilt oma naiskonna resultatiivseimana 17 punkti (+6). Liigatabelis ollakse 11 punktiga kolmandal positsioonil.
Toimetaja: Anders Nõmm