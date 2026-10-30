Viljandi Metall jättis tiitlikaitsja Rae Spordikooli punktita

Viljandi Metall alustas kohtumist kindlalt, võites avageimi 25:18 ja tasavägisema teise geimi 25:22. Kolmandas geimis haaras initsiatiivi Rae Spordikool/VIASTON, kes vähendas 25:14 geimivõiduga kaotusseisu. Neljandas geimis suutis koduvõistkond taas oma mängu peale suruda ja 25:21 geimivõit kindlustas Viljandi Metallile 3:1 (25:18, 25:22, 14:25, 25:21) mänguvõidu, vahendab Volley.ee.

Viljandi Metalli resultatiivseim oli Erle Püvi 17 punktiga, millest 16 tulid rünnakul ja üks servil. Tema rünnakuefektiivsus oli 33 protsenti. Võitjate poolel paistis silma ka Liisbet Pill 14 punktiga, kes kogus 12 punkti rünnakul ja kaks blokis. Sonja Siimson lisas 11 punkti.

Rae Spordikool/VIASTONi resultatiivseim oli Kristel Allorg 19 punktiga, millest 16 kogus rünnakul, kaks blokis ja ühe servil. Anna Gontsarova assisteeris 13 ja Liis Kiviloo 11 punktiga.

Koduvõistkond teenis rünnakul 52 punkti Rae võistkonna 40 vastu ning rünnakuprotsent oli viljandlannadel 33 ja külalistel 27. Blokis kogusid võitjad neli ja kaotajad kaheksa punkti ning ka servil oli parem Rae naiskond – Viljandi kaheksa ässa vastu lõi Rae kümme ässa. Seejuures patustas tiitlikaitsja vaid kahe serviveaga, Viljandi võistkond eksis servil kaheksal korral.

Oma esimese mängu pidanud Viljandi Metall teenis võiduga tabelisse kolm punkti ja paikneb teisel kohal. Liidrina jätkab Rae Spordikool/VIASTON, kellel on kolmest kohtumisest kirjas kuus punkti.