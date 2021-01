Nädal piiri taga: Markkus Keel debüteeris Prantsusmaal

Chieri alistas 3:1 (22:25, 34:32, 25:17, 25:20) Scandicci naiskonna ning kerkis tabelis 32 punktiga neljandale kohale. Laak alustas mängu vahetusmängijate alalt, ent kuna Chieri põhidiagonaali Kaja Grobelna mäng ebaõnnestus, sekkus eestlanna ning vedas naiskonna võidule. Laak kerkis 16 punktiga (+13) Chieri resultatiivseimaks ning valiti ka kohtumise kõige väärtuslikumaks mängijaks. See on Laagi jaoks sel hooajal juba teine kord see tiitel teenida, vahendab volley.ee.

Robert Viiber ja tema koduklubi Cantu said Itaalia esiliigas kirja 3:1 (15:25, 25:23, 25:17, 25:17) võidu Lagonegro meeskonna üle. Viiber tegi kaasa terve kohtumise ning panustas lisaks mängu juhtimisele ka viis punkti (+1). Tabelis on Cantu 12 punktiga 11. kohal.

Äsja Soome meistriliigast Prantsusmaa meistriliigasse siirdunud Markkus Keel tegi lõppenud nädalal uue koduklubi Nice'i eest esimese mängu. Nice pidi tunnistama Tourcoing' 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) paremust, Keel tegi kaasa kõik kolm geimi ning tõi lisaks sidemängija tööle ka kaks punkti (-1), mõlemad serviga. Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete kohtus Kreegi endise koduklubi Pariisi Volleyga ning pidi tunnistama Pariisi 3:1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:21) paremust. Kreek tegi korraliku etteaste, tuues üheksa punkti (+7). Tabelis on Sete 17 punktiga 11. ning Nice 11 punktiga koht tagapool.

Prantsusmaa meeste esiliigas alistas Henri Treiali tööandja Saint-Nazare 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) Martigues'i, Treialilt 11 punkti (+6). Eesti rahvusmeeskonna abitreeneri Loic Geileri juhendatav Frejus sai 2:3 (17:25, 22:25, 25:20, 25:22, 12:15) kaotuse Nancy'lt. Tabelis on Saint-Nazare 26 punktiga esikohal, Frejus 12 punktiga seitsmes.

Prantsusmaa naiste meistriliigas oli samuti tihe mängunädal. Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre kaotasid 0:3 ( 22:25, 25:27, 23:25) Pariisi St-Cloudile, Miilen tõi osalise mänguajaga 8 punkti (+6). Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville'i Florange jäi 1:3 (23:25, 14:25, 25:19, 18:25) alla Marq-En-Baroeul'e, Bratuhhina-Pitou'lt 1 punkt (-1). Temporündaja Liis Kullerkannu ja koondise peatreeneri Lorenzo Micelli tööandja Le Cannet' Volero sai kirja 3:0 (30:28, 25:21, 25:18) võidu Istres' üle. Kullerkann kaasa ei teinud. Tabelis on Venelles 26 punktiga neljas, Le Cannet 24 punktiga kuues, Terville 18 punktiga üheksas ja Nancy 18 punktiga kümnes.

Mart Naaber ja Hispaania meistriliiga liider CV Teruel teenisid kaks võitu. 3:1 (25:19, 23:25, 25:18, 25:12) alistati Palma meeskond, Naaber panustas 8 punkti (+6). Teises kohtumises oldi tulemusega 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) üle ka Almoradist, Eesti koondise tempomehelt 4 punkti (+3). Tabelis on Teruel esimene 52 punktiga.

Kataris teenisid järjekordse võidu Oliver Venno ja SC Police, saades 3:0 (25:16, 25:16, 25:23) jagu Al Khorist Vennolt üleplatsimehena 16 punkti (+12). Tabelis on Police 43 punktiga esikohal.

Saksamaa meistriliigas käis kahel korral väljakul Eesti aasta võrkpalluriks valitud Martti Juhkami koduklubi VfB Freidrichshafen. Nädala esimeses mängus alistati 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) Bühl, Juhkami kaasa ei teinud. Tulemusega 3:0 (25:23, 25:17, 28:26) oldi üle ka Unterhachingust, Juhkamilt kahe geimiga 6 punkti (+4). Karli Allik sekkus vahetusest ning aitas Königs Wusterhauseni Netzhoppersi 3:1 (19:25, 25:17, 25:21, 25:22) võiduni Bühli üle, Allik tõi 13 punkti (+3). Rahvuskoondise peatreeneri Cedric Enardi juhendatav Berliini Volleys sai Gieseni vastu kirja 3:2 (25:19, 24:26, 25:17, 21:25, 24:22) võidu. Liigatabelis on Juhkami koduklubi 39 punktiga esimene, Berliin teine 34 punktiga, Netzhoppers 18 punktiga kaheksas.

Küprose meistriliigas pidid nii Kevin Saar kui Taavi Nõmmistu kaotusega leppima. Nõmmistu tõi Famagusta Nea Salamise eest 12 punkti (-3) ning meeskond jäi 2:3 (19:25, 16:25, 26:24, 25:20, 13:15) alla linnarivaal Anorthosisele. Saar ja Nicosia Apoel kaotasid pidid tunnistama Nicosia Omonia 3:0 (25:21, 25:11, 25:17) paremust. Tabelis on Nea Salamis 11 punktiga viies, Apoel pole teises ringis veel punktiarvet avanud. Naiste liigas sai Natalja Bratuhhina tööandja Famagsta Anorthosis 0:3 (19:25, 19:25, 20:25) kaotuse Neapolise Olympiadalt. Tabelis on Anorthosis 7 punktiga neljas.

Kreeka meistriliigas sai Andri Aganitsa tööandja Thessaloniki PAOK 2:3 (27:29, 25:23, 26:24, 18:25, 13:15) kaotuse Foinikas Siroult, Aganits tõi 10 punkti (+3). Tabelis on Thessaloniki 7 punktiga neljas.

Soome meeste meistriliigas sai peatreener Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa-Volley 3:2 (25:13, 25:17, 20:25, 15:25, 15:13) jagu Lakkapääst. Tabelis on Akaa meeskond 22 punktiga neljas. Soome naiste meistriliigas said Ingrid Kiisk ja LiigaPloki ühe võidu ja ühe kaotuse. 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 25:18) alistati JymyVolley, Kiisk tegutses taas liberona ja tema vastuvõtt oli 61%. Teine mäng lõppes LiigaPloki 0:3 (19:25, 14:25, 21:25) kaotusega Salo LP Viesti vastu, eestlanna mängis vähem ja tema vastuvõtt oli 17%. Tabelis on LiigaPloki 23 silmaga kuues.

Poolas aitas Timo Tammemaa Rzeszowi Asseco Resovial 3:0 (25:20, 27:25, 25:23) alistada Bedzini. Tammemaalt 10 punkti (+3). Robert Täht taastub vigastusest ja kaasa ei teinud. Tabelis on Resovia 31 punktiga viies.

Belgia naiste meistriliigas kaotas Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus 0:3 (18:25, 18:25, 23:25) Antwerpenile. Eesti koondise nurgaründaja tõi vähese mänguajaga 2 punkti (-3). Tabelis on Michelbeke 1 punktiga seitsmes.

Austria naiste meistriliigas kaotas Laura Partsi koduklubi VC Tirol 1:3 (20:25, 20:25, 25:23, 25:27) Klagenfurtile, eestlannalt üheksa punkti (+7). Anett Hollas ja Bisamberg/Hollabrunn Unionvolleys kaotasid 0:3 (18:25, 22:25, 19:25) liiga liidrile Holding Grazile, Hollas tõi kaks punkti (+2). Tabelis on Tirol 13 punktiga kaheksas, Unionvolleys asub ühe punktiga viimasel real.