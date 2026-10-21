"Põlveklubisse" astunud Laak: mul on hing rahul, mind ei jäeta siin üksi

Kolmapäeval Vikerraadioga rääkinud Laak ei usu, et põlvevigastust oleks kuidagi saanud ennetada. "Mul ei ole kunagi olnud suuri põlveprobleeme, mingisugused lihasvalud siit-sealt on tavaline sportlase tee osa. Olen üritanud olla tubli ja kõigi nende asjadega tegeleda, kõik on seni laabunud," tõdes Laak ERR-ile. "Olen aru saanud, et need asjad võivad juhtuda suvalisel hetkel, suvalisel ajal. Ega seal olukorras midagi ohtlikku ei olnud, üksi hüppasin ja maandusin kahele jalale, lihtsalt parem põlv andis alla."

"Ei oleks arvanud, et ma sinna "põlveklubisse" astun, aga eks seda ei oota ilmselt endalt keegi. Ikka arvad, et sinuga ei juhtu. Läks ikkagi niipidi," sõnas Laak, kellel diagnoositi ACL-i ja MCL-i rebend koos meniskikahjustusega. "Kõiki detaile [vigastuse kohta] ma veel ei tea, ma ei tea ka täpselt, millal operatsioon tuleb. Täna alustasin eelrehabilitatsiooniga, et saada operatsiooniks jalg võimalikult heasse liikuvusse. On lootus, et MCL paraneb selle ajaga iseseisvalt ja seal ei pea surkima hakkama. Selleks pean lihtsalt põlve ortoosis hoidma ja lootma parimat. Teeme igasuguseid teraapiaid," lisas Laak.

Mullu sõlmis Bielsko-Bialaga lepingu nurgaründaja Kristiine Miilen, kes vigastas siis aga augustis EM-valikmängus sarnaselt põlve ning pidi kogu eelmise hooaja vahele jätma. "Ma ei tea, kas halenaljakas on õige sõna, aga ühest küljest väga kurb, et teine katse koos hooaega mängida läks ka praeguse seisuga luhta. Samas on mul ääretult hea meel, et ma temaga praegu ühes klubis mängin," kinnitas Laak. "Ta saab mind kogemuse pealt palju aidata ja ta on ka lihtsalt mu hea sõbranna, see aitab palju. Proovime koos sellest üle saada, eks temal läheb ka ju hooaeg edasi."

Laak tõdes, et kavatseb taastusravi läbida Poolas, mitte Eestis. "Olen olnud siin kolm aastat, olen näinud mõndasid samasuguseid põlvevigastusi ja kõik nad on siin Poolas selle raja läbinud. Nad on mulle ka praegu kirjutanud ja soovitanud [Poola jääda], ma isegi ei tundnud, et ma oleks praegu kaalunud Eestisse tulemist. Siin on tõesti väga head võimalused taastumiseks, operatsiooniks ja eelseks-järgseks tööks. Nii palju, kui klubi mind sellega toetab, tahan seda võimalust kasutada. Mul on hing rahul: tean, et saan siit head abi ja mind ei jäeta üksi. Toetus on siin suur," kinnitas eestlanna.

2022. aastal, pärast seda, kui ta lahkus Saksamaa kõrgliigaklubist Schwerini Palmberg, võttis Laak suurest võrkpallist pausi ja töötas mõned kuud portaali Võrkpall24 peatoimetajana. Et ka nüüd on mitmekordset Eesti parimat mängijat ootamas paus, näeb teda sarnases ametis ka seekord?

"Ühest küljest tuleb ajalist ressurssi kindlasti, teisest küljest tean teiste kogemustest, et vigastuse ajal võib tunduda, et tunde päevas on isegi vähem. Taastumisharjutused võtavad suure osa päevast ära. Kuna see on nii värske, siis ma ei ole isegi jõudnud veel mõelda, mis ma oma igavusega peale hakkan," naeris Laak. "Mul on tegemist olnud, et ühest toast teise kõndida karkudega. Olen oma energiat sinna pannud. Loodan, et see kogemus tuleb isegi kasuks, et mul on olnud mängupaus, see ei ole mulle täiesti võõras. Küll ma tegevust leian ja katsun oma mõtteid igale poole parematesse kohtadesse suunata!"