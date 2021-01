Gustav Kruuda: 11 rallit on jäänud, nii et kõik on võimalik

Kui alustada mitte Ott Tänakust, vaid nendest meestest, kes finišisse jõudsid, siis kui ootuspärane see lõpplahendus oli ja kas me hooaja esimesel võistlusel midagi uut ka teada saime?

Ma arvan, et Elfyn Evans tegi väga stabiilse sõidu ja lõpetas teisena. Terve ralli näitas ta häid katseaegu, kuigi mingeid üleliigseid riske ei võtnud ja vigu ei teinud. Mingeid spinne ja asju sel mehel ette ei tulnud. Üllatusena võib välja tuua, et Thierry Neuville lõpetas kolmandal kohal. Enne rallit arvasime kõik, et tal on rohkem raskusi, sest uue kaardilugejaga läheb harjumiseks aega. Ma arvan, et natuke aitas kaasa ka see, et mõnel teisel ekipaažil oli rohkem ebaõnne - Tänak-Järveoja pidid katkestama, Rovanperäl läks viimasel päeval rehv, tänu millele Neuville'i ja Rovanperä vaheline võitlus jäi pidamata. Aga ma arvan, et Sebastien Ogier ralli võitis - ta on teinud end väga selgelt Monte Carlo ralli kuningaks, kaheksa korda võitnud. Oli ka tema 50. rallivõit. Papist poiss ta ei ole!

Kas Ott Tänaku katkestamine oli lihtsalt tööõnnetus?

Ma arvan, et tööõnnetus ja võib-olla ebaõnne natuke. Enne esimest katset, kui rehv purunes - enne seda tuli väike spinn. See võis natuke sõitjat marru ajada ja soovis kohe järgnevatel sektsioonidel aega tagasi võita. Kahjuks üks väike kivi jäi vasakkurvis esimese vasaku ratta alla. See kohe selle rehvi ka katki tegi. Aga järgmisel katsel oli küll ebaõnnemaiku. Ei saanud täpselt aru, kus see rehv seal katki läks, aga autosse tuli teade, et rehvirõhk on madal ja on puncture (rehvilõhkemine - ERR). Alguses ei tahtnud mehed seda ise ka uskuda, aga midagi üle ei jäänud. Pidi tulema autost välja ja vaatama, et rehv ongi katki.

Selgita pisut seda reeglit, mis ei lubanud Tänakul täna starti tulla. Oleme ju MM-sarja jälgides harjunud sellega, et esimeste päevade katkestajad, kui ei ole just tegemist väga ränga avariiga, saavad ikkagi võimaluse jätkata.

Hooaja jooksul on ainult üks ralli, kus ei saa pühapäeval uuesti starti tulla - see ongi Monte Carlo ralli. Nad hoiavad end natuke vanamoodi. Pühapäevasele päevale saab ainult 50 ekipaaži peale ka. Kui starti lubatakse 80, siis see tähendab, et 30 kindlasti pühapäevale peale ei saa, aga kindlasti on nad sellega arvestanud ka, et kõik mehed ei jõua nii kaugele. Autod tehakse katki ka vahepeal. Aga natuke nõme see reegel meie jaoks oli, sest oleks hea power stage'i punkte koguda. Kahjuks sellised reeglid Monte Carlo rallil on ja laupäeval meie ralli lõppes.

Tänak jäi teist aastat järjest esimesel etapil punktideta. Kui palju lisapingeid see järgmiseks võistluseks tekitab?

Natuke ikka tekitab. Halba emotsiooni lihtsalt. Aga kui vaatame ajas tagasi, siis Colin McRae tuli maailmameistriks nii, et sai esimeselt kahelt rallilt null punkti. Tol aastal oli kokku kaheksa rallit ehk kuue ralliga suudeti ikka end maailmameistriks sõita. Meil on praegu 11 rallit jäänud, nii et kõik on võimalik.

Järgmine ralli on uus ralli MM-sarjas. Kuu aja pärast siis Lapimaal. Mida sealt oodata?

Lapimaa ralli on kõige lahedam talveralli, mis maailmas korraldatakse. Ma arvan, et see pakub väga palju pinget meile kõigile. Väga palju lahedaid kaadreid. Võime näha korralikku talverallit, mida pole näinud viis aastat, kuna talv on olnud natuke kehvake Põhja-Euroopa kandis, aga kuna nüüd lähme Põhja-Soome, kus jõuluvana ka elab, siis seal on miinuskraadid tugevad ja võime näha ka autode stangesid kiiremini purunemas, sest miinuskraadid on nii suured, et plastmass enam ei veni, vaid kui saab mingi löögi, siis võib lihtsalt katki minna. Väikesteks tükkideks puruneda.