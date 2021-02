Ott Tänak: minu ootused on sel aastal märksa kõrgemad

Teist aastat Hyundai rallitiimi kuuluv Ott Tänak loodab, et suudab pärast mullust katkendlikku sisseelamisperioodi tänavu taas MM-tiitli eest heidelda.

"Minu ootused on tänavu märksa kõrgemad kui mullu," lausus 2019. aasta hooaja maailmameister Tänak ralliportaalile DirtFish. "Eelmisel hooajal tahtsin anda meeskonnale aega minuga harjuda ning üheskoos areneda ja paremaks saada. Nüüd on õppimisperiood aga läbi. Meil on aeg end tõestada – peame heitlema MM-tiitli nimel. Vastasel juhul kaotame Toyotadele järjekordse lahingu."

Hyundaide jaoks ebaõnnestunud hooaja avaetappi Monte Carlos Tänak üle ei tähtsusta. Eesti rallipiloot oli võistluse alguses liidripositsioonil, enne kui oli sunnitud kahe rehvipurunemise tõttu katkestama. "Meil oli kohe algusest peale palju väikseid probleeme, kuid me ei tea oma tegelikku taset võrdluses Toyotaga. Nad on kindlasti tugevad, aga me olnuks samuti, kui kõik oleks läinud plaanipäraselt."

Tänak oli ka mullu sunnitud Monte Carlo ralli pooleli jätma, küll aga oluliselt karmima avarii tagajärjel. "Füüsiliselt oli tänavune katkestamine märksa vähem valusam! Vaimselt aga ehk isegi rohkem. Eelmisel aastal teadsime täpselt, mis valesti läks. Tänavused rehvipurunemised olid aga valus hoop."

Veebuari lõpus Lapimaal peetavale Arktika rallile läheb Tänak vastu punktiarvet avamata. Tiitlikaitsjast liidril Sebastien Ogier'l (Toyota) on 30 punkti, järgnevad Elfyn Evans (Toyota) ja Thierry Neuville (Hyundai), kel on vastavalt 21 ja 17 punkti.