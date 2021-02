M-Sport ühendas tuttava sponsoriga jõud noorte talentide arendamiseks

M-Spordi WRC rallimeeskond ja Red Bull ühendasid jõud, et üheskoos panna õlg alla noorte talentide arendamisele. Üheks selliseks on prantsuse sõitja Adrien Fourmaux.

Sebastien Loebi ja Sebastien Ogier' mantlipärijaks nimetatud prantslane Fourmaux hakkab uuel hooajal sõitma vaheldumisi nii WRC kui WRC2 arvestuses. 25-aastane Fourmaux alustas rallikarjääri neli aastat tagasi ning tema looduse poolt antud talent jäi kohe silma M-Spordi omanikule Malcolm Wilsonile.

Fourmaux'd saab näha uutes Red Bulli värvides Ford Fiesta Rally2 kui Ford Fiesta WRC masinate roolis alates sel nädalal Soomes toimuvast Arktika rallist. Esmalt teeb ta kaasa WRC2 klassis ning tõenäoliselt näeb teda WRC sarjas startimas Horvaatia rallil, mis toimub kahe kuu pärast.

"Ma olen väga elevil selle üle, et saan teha sammu WRC sarja, et sõita võidu koos oma kangelastega. Uus hooaeg on minu jaoks äärmiselt oluline ja ma olen korraga motiveeritud ja tänulik, sest lisaks M-Spordile usub minusse ka Red Bull," ütles Fourmaux. "Minu hooaeg Monte Carlos algas edukalt, kui sain WRC2 klassis teise koha. Selle tulemuse pealt ootan head tulemust ka Arktika rallilt, kus ma sõidan samuti WRC2 klassis. Ühtlasi valmistun samal kõvasti, et teha Horvaatia rallil WRC masinas edukas debüüt."