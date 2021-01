Adamo kiitis Tänaku ja Neuville'i koostööd

Kuigi Hyundai on kahel viimasel aastal võitnud meeskondliku MM-tiitli, pole ükski tiimi sõitja seni suutnud individuaalselt maailmameistriks tulla. 2019. aastal võitis toona Toyotas sõitnud Ott Tänak Hyundai raudvara Thierry Neuville'i ees tiitli 36 punktiga, mullu oli Tänak kolmas, kaotades Toyota meestele Sebastien Ogier'le ja Elfyn Evansile.

"Peame endaga ausad olema," sõnas Adamo intervjuus ralliportaalile DirtFish. "2019. aastal võitsime tootjate MM-tiitli, sest olime vastupidavamad, mitte kiiremad. Lõppenud aastal olime palju kiiremad kui 2019 ja võitlesime igal rallil esikoha eest."

"Thierry on teinud suurepärast tööd," rääkis Adamo. "2019. aastal oli ta alati tippude seas ja sundis kõiki rohkem pingutama. 2020. aastal võidutses ta Monte Carlos, aga tal oli ka probleeme; Eestis ja Monzas tegi ta sõiduvea. Mina teen oma tööl nii palju vigu, aga neid ei too keegi välja, sest need ei ole üles filmitud ja neid ei nähta seetõttu kohe. Aga ta jätkab meiega, ta toetab kõiki ja mulle meeldib see väga."

"Ott - mida ma oskan öelda? Ta on keegi väga tark, väga konkreetne ja ta teeb Thierryga head koostööd," rääkis Adamo eestlase kohta. "Koos on nad lubanud meil masina jõudlust palju parandada, sest nad teevad koostööd, jagavad arvamusi ja informatsiooni. See on meid palju aidanud."

Uus autoralli MM-hooaeg algab traditsiooniliselt Monte Carlos, kus võisteldakse 21.-24. jaanuaril.