Tänak: Monte Carlo ilm on muutlik, seal võib oodata kõike korraga

Lisaks meeskondlikule tiitlile loodetakse tänavu pälvida ka individuaalne esikoht. Teatavasti on Monte Carlo üks MM-sarja nõudlikumaid etappe, kus võistlejatel tuleb valmis olla ka jäisteks ja lumisteks oludeks.

"Kohe on algamas meie kaheksas rallihooaeg," ütles meeskonna pealik Andrea Adamo pressiteate vahendusel. "Oleme valmis taas MM-tiitli nimel heitlusesse asuma. Eesmärk on selge: võita kolmas meeskondlik tiitel ja toetada kõiki sõitjaid nende isiklike eesmärkide täitmisel. Oleme kõvasti töötanud, et hooaeg edukas tuleks. Üheks märksõnaks on auto töökindluse ja jõudluse parandamine. Monte Carlos tuleb tihe võistlus, seega peame olema tippvormis kohe algusest peale."

Mullu Monte Carlo rallil ränga avarii üle elanud Ott Tänak lisas: "Monte on alati väljakutsuv, võib-olla kõige väljakutsuvam terve hooaja jooksul. See on aasta esimene võistlus, seega on kõik ärevamad, närvilisemad ja ebakindlamad kui tavaliselt. Ilm on muutlik, seega oodata võib kõike. Montes tuleb kätte saada hea tunne kogu aastaks."

Tänakuga nõustus ka meeskonnakaaslane Thierry Neuville, öeldes, et Monte Carlo ralli on nõudlik. "Suuresti tingimuste pärast, mis seal valitsevad," ütles Neuville. "Talvisel ajal võisteldes võime seal näha nii vihma, rahet, lund kui musta jääd. See on ainus ralli kalendris, kus meil on valida neljade erinevate rehvide vahel. 2019. aastal jäi Hyundail võidust puudu kaks sekundit, kuid mullu võitsime. See on minu esimeseks võistluseks uue kaardilugeja Martijn Wydaeghe'iga, seega näeme kõvasti vaeva valmistumisel."