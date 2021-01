Ott Tänak: Monte Carlot tuleb võtta avatud meelega

Ott Tänaku sõnul ei mängi eelmisel aastal Monte Carlol rallil kogetud õnnetus enam mingit rolli ning Hyundai auto on nüüd tuttavam ja parem.

2020. aasta Monte Carlo rallil sooritas Tänak Hyundaiga debüteerides suurelt kiiruselt hirmuäratava avarii, kuid taastus sellelt kiirelt ja tõusis järgmisel etapil Rootsis juba pjedestaalile.

"Eelmine aasta jääb juba nii kaugele," lausus ta väljaandele DirtFish. "See polnud mu esimene avarii ja arvatavasti ei jäänud ka viimaseks, kuid tänavust aastat see ei mõjuta."

"Sel aastal on Monte üsna erinev. On mõned uued katsed ja me ei tohiks eelmisel aastal kasutamata jäänud kilometraažist puudust tunda."

Tänaku sõnul on masinat aasta jooksul korralilikult edasi arendatud. "Võrreldes eelmise aastaga on meil üsna erinev auto. Tegime palju tööd ja arendasime pidevalt, nii et eks näis."

Enne mullust katkestamist oli Tänak jõudnud Monte Carlos kolm korda järjest pjedestaalile, kuigi mitte selle kõige kõrgemale astmele. "Seda võistlust tuleb võtta väga avatud meelega," leidis ta.

"Asi ei ole puhtalt esituses, vaid kogu aeg tuleb lisaks mõelda ja asjades selgusele jõuda, näiteks rehvivaliku osas. Sel rallil on kogemustest kindlasti abi ja kui oled näinud erinevaid tingimusi, siis saab asjale kindlasti sirgjoonelisemalt läheneda."