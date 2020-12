Tänak irooniliselt: Monte Carlo on tõeliselt kena paik, kuhu uute rehvidega minna

"Mida [Juha] Kankkunen ütleski? "Nad on mustad ja ümmargused." Nad on endiselt mustad ja ümmargused," kordas Tänak intervjuus DirtFishile soomlasest neljakordse maailmameistri kunagist ütlemist.

Kui viimastel aegadel kihutati WRC sarjas Michelini rehvidega, siis järgmisest hooajast tarnija muutub ja maailma ralliparemik saab alla Pirelli toodangu.

Kuigi Tänak on minevikus Pirelliga kokku puutunud - kuuludes 2010. aastal Itaalia firma noorteprogrammi -, siis tegelikult on kõigi sõitjate jaoks olukord uus.

Pirelli saab esimesed tuleristsed jaanuari teisel poolel Monte Carlo rallil. "Monte Carlo on tõeliselt kena paik, kuhu minna täiesti uute rehvidega," torkas Tänak sarkastiliselt, vihjates sealsetele nõudlikele ja vahelduvatele teeoludele.

"Rehvidest on veel vara rääkida. Vajame selleks kindlasti rohkem aega," jätkas eestlane. "Mul oli üks testipäev lörtsi ja sulalumega, nõudlikes oludes, kus on raske rehvi võimete piire kombata. Õppimiseks läheb aega, sest kindlasti on rehvid erinevad."

Tänaku sõnul ei ole kõigi tingimuste jaoks perfektset rehvi. "Igal asjal on plussid ja miinused ning nõnda on ka Pirellidega - aga meil kõigil on samad rehvid," lausus Tänak.

"Me anname oma kogemustele tuginedes endast parima ja ka parima võimaliku tagasiside - loodetavasti toimib kõik hästi ja jääme rahule."

Autoralli MM-sarja uus hooaeg Monte Carlos algab 21. jaanuaril.