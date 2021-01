Prantsusmaa liikumispiirangud mõjutavad ka Monte Carlo ralli ajakava

Autoralli MM-hooaja avava Monte Carlo ralli korraldajad on Prantsusmaal kehtestatud liikumiskeeldude tõttu võistlust muutnud lühemaks ja katsete algusaegu nihutanud varasemaks.

Prantsusmaa valitsus teatas aasta alguses, et koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatakse öine liikumiskeeld ka Hautes-Alpesi departemangule, kus Monte Carlo ralli aset leiab. See tähendab, et kella 18-st õhtul kuni kella 6-ni hommikul võivad inimesed kodust väljuda vaid erilubadega.

Seetõttu on Monte Carlo ralli korraldajad kõigi võistluspäevade algust nihutanud kahe ja poole tunni võrra varasemaks, et ekipaažid lõpetaksid kella kuueks õhtul.

Näiteks algab neljapäevane avakatse kohaliku aja järgi planeeritud 16.38 asemel nüüd 14.08, laupäevane võistluspäev 9.17 asemel 6.30. Kui esmaspäevast, teisipäevast ja kolmapäevast reccet võis seni sõita vahemikus 8.00 kuni 20.00, on see aken nüüd 7.30-16.30.

Ära jäeti reede õhtuks planeeritud Montauban-sur-L'ouveze – Villebois-les-Pins kaheksas kiiruskatse, mis tähendab, et tänavune Monte Carlo ralli on oma 14 katse ja 257 katsekilomeetriga kõigi aegade lühim.