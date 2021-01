Monte Carlo ralliks valmistuv Ogier tegi karmi avarii

"Sebi ja Julieni (Ogier' kaardilugeja – toim) teine Monte-eelne testipäev lõppes varakult, kuna nad sõitsid hommikul teelt välja," teatas Toyota. "Mõlemaga on kõik korras, aga Julien viiakse kontrolliks haiglasse."

Monte Carlo ralli peaks algama 21. jaanuaril, samas ringlevad üha enam kõlakad, et ralli tuleb ära jätta.

Seb and Julien's second day of pre-Monte testing has been brought to an early conclusion after they went off the road this morning.



Both are OK, and Julien is going for routine checks. pic.twitter.com/Q5I6aMTYMI