Rootsi ralli jääb koroonaviiruse tõttu ära

Rootsi ralli pidi toimuma 11.-14. veebruarini, kuid korraldajad ja kohalikud võimud nõustusid, et parim variant on ralli ära jätta.

Ralli peakorraldaja Glenn Olssoni sõnul on koroonaviirusega nakatumine Rootsis taas tõusuteel, see omakorda kaasa toonud karmimad piirangud ja seetõttu pole rallit võimalik läbi viia.

"Rootsi ralli korraldajad, FIA ja WRC promootor mõistavad täielikult, et kohalike inimeste tervis on esmatähtis ja meie ülesanne on kaitsta nii Värmlandi elanikke kui ka WRC kogukonda," kommenteeris Olsson. "Oleme pidevalt jälginud COVID-19 olukorda selles piirkonnas. Kuigi oleme mõistagi äärmiselt pettunud, et oleme sunnitud ralli ära jätma, toetame ametivõimude otsust."

Rootsi ralli on WRC ainus talveralli ning FIA ja WRC promootor peavad nüüd läbirääkimisi ühe võimaliku asendajaga, lubades lähiajal rohkem infot jagada. Maineka ralliportaali DirtFish andmetel peetakse läbirääkimisi Arktika ralliga.

Tänavu seitsmenda autoralli MM-tiitli võitnud Sebastien Ogier avaldas DirtFishi vahendusel kahtlust, kas ka uue aasta esimene MM-ralli Monte Carlos saab toimuda. "On väga võimalik, et juba on alanud kolmas laine. Kui see nii on, siis usutavasti pole Monte Carlo ralli toimumise võimalused väga suured," ütles Ogier DirtFishile. "Nii palju kui olen aru saanud, siis viimaste ennustuste järgi algab kindlasti uus laine pärast pühadeaegseid pidustusi, sest sel ajal ei ole võimalik inimeste käitumist täielikult kontrollida."

"Ainus hea asi on see, et meil on praegu kalendris aasta alguses kaks rallit ja siis pikem paus, enne kui hooaeg jätkub. Ja lootus on, et selleks ajaks on olukord parem," lisas Ogier.