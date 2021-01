Ralliportaal: Suurbritannia MM-etapp asendatakse Ypres'i ralliga

Kinnitus selle kohta, et 19.-22. augustil sõidetakse Suurbritannia ralli asemel Ypres'i ralli, peaks tulema ralliportaali Dirtfish andmetel reedel. Põhjuseks on vajaminevate finantside puudus. Suurbritannia ralli on toetunud suuresti Walesi valitsusele, mis keeldus tänavust autoralli MM-etappi sponsoreerimast.

Samal ajal on paralleelselt kasvanud toetus Põhja-Iirimaa rallile, mida rahastavad Põhja-Iirimaa valitsus, Põhja-Iirimaa büroo ning digitaal-, kultuuri-, meedia- ja spordiminister Oliver Dowden. Vaatamata korraldaja Bobby Willise ja WRC lobisti Ian Paisley pingutustele, ei jõutud siiski kokkuleppele, et MM-etapp Põhja-Iirimaale viia. Portaali Dirtfish andmetel võib see juhtuda 2022. aastal. Ühtlasi tähendab see seda, et viimase 50 aasta jooksul ei toimu esmakordselt Inglismaal ühtegi autoralli MM-etappi.

Suurbritannia ralli asemel võisteldakse Belgia teedel Ypres'i rallil, mis pidi debüteerima MM-sarjas tänavu, kuid jäeti viimasel hetkel koroonaviiruse ohu tõttu ära.