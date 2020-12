Rasmus Ots: medalitejagamise ajaks mängime veel paremini

Viis aastat järjest, 2014–2018, meeste meistriliiga medaliga lõpetanud Viljandi HC ei jõudnud viimati lõppenud meistrivõistlustel ehk hooajal 2018/19 nelja parema hulka. Märtsis pooleli jäänud eelmisel hooajalgi võideldi esikolmikust kaugel maas neljanda koha nimel. 2020. aasta lõppedes leiab Viljandi meistriliigatabelis aga teiselt astmelt.

Mulkide ja rahvuskoondise esiväravavaht Rasmus Ots vahendab esimese poolaasta mõtteid: "Praeguse tabeliseisuga oleme kindlasti väga rahul. Vaatamata mõnele ärakukkumisele oleme suutnud enamikes mängudes puntke võtta ning alistanud kahel korral Tallinna, korra värske karikavõitja ja Balti liigas ka Läti meister Dobele Tenaxi."

"Mängupilt on noorele meeskonnale omane – mängusiseseid tõuse ja langusi esineb palju, enesekindlusest jääb tihti vajaka ning õigete otsuste vastuvõtmine tekitab probleeme. Kuid see kõik on remonditav ja kindlasti paraneb mäng-mängult. Tibude lugemise ehk medalitejagamise ajaks mängime ühtlasemalt ja paremini," usub 28-aastane väravavaht.

Ots naasis tänavu suvel Eestisse pärast kaht hooaega Saksamaal ja leidis eest oluliselt noorenenud Viljandi HC. Ehkki endiselt on rivis kogenud kapten Kristjan Koovit ning võõrleegionärid Sergei Rodjukov ja Volodimir Maslak, teevad eriti just tagaliinis ilma suvel 18-aastaseks saanud Mihkel Lõpp, aasta nooremad Aleksander Pertelson ja Oliver Ruut ning 16-aastane Hendrik Koks.

"Uue põlvkonna poisid on valdavas osas vägagi asjalikud – käivad usinalt trennis ja näevad endaga vaeva ka individuaalselt. Näen neis suurt potentsiaali ja teeb meele heaks, et selline tore punt on peale kasvanud. Püüan neid omalt poolt kannustada nii palju kui võimalik, aga kuue meetri kauguselt ei pruugi info alati kohale jõuda," muigas Ots.

Viljandiga Eesti meistrivõistlustel hõbeda ja viis pronksi ning 2014. aastal Eesti karika võitnud väravavaht näeb nooruse võidukäiku ka liigas tervikuna. "Põlva ja Kehra tuumikud on veidi eakamad ning seetõttu on nende mäng ka stabiilsem. Teised võistkonnad on läbi teinud noorenduskuuri ja nii on nende mängupilt veidi üles-alla, nagu Viljandigi puhul kirjeldasin," hindas Ots.