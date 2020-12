Võiduka Kehra peatreener tiitlipõuast: see on olnud väga keeruline

Seda tiitlit ootas kahe ja poole tuhande elanikuga Kehra linn kaua. Eelmine triumf jäi klubi jaoks 2015. aastasse, kui võideti ka Eesti meistrivõistlused.

27-aastase Kehra peatreeneri Mart Raudsepa jaoks on eilne karistusvisetega saadud finaalivõit Põlva Serviti üle kahtlusteta juhendajakarjääri senine tipphetk.

"See on olnud väga keeruline: nii mängijatele, treeneritele kui juhtkonnale. Ma tahakski öelda juhtkonnale suured tänud, et nad on uskunud meisse – seda finantsi leidnud, et asja edasi ajada. See kandis vilja," rääkis Raudsepp ERR-ile.

Kehra suutis karikafinaaliks koondada kõik oma jõud, sealhulgas 33-aastase Janar Mägi. Vahepeal kümnendi jagu Saksamaal pallinud Mägi tõdeb, et ka pragmaatilistel põhjustel harrastavad Eesti klubid erinevat stiili käsipalli sama peegeldub ka igipõliseid rivaale Põlvat ja Kehrat kõrvutades.

"Võrreldes Põlvaga, on meil selline vanema aja käsipall ja neil tehnilisem ja kiirem käsipall. Enamus Euroopast harrastab seda kiiremat poolt ja neil on piisavalt pikk pink, et seda mängida. Meil seda luksust täna ei ole, loodame, et millalgi on ja siis saab mängu kiiremaks ajada," lausus Mägi.

Eilses finaalis meeskonna 24 väravast 11 visanud Gruusia juurtega David Mamporia on Kehra noortesüsteemi kasvandik. 19-aastase Mamporia näide annab julgustust, et klubis pole tiitlipõuast hoolimata selget sihti kaotatud.

"Meie väikses linnas on käsipall ainuke suurem ala ja kogukond on koos. Ma ei näe selles suurt probleemi, et me vahepeal ei võitnud. Midagi ei vajunud ära," kommenteeris Mart Raudsepp.

Omavahelistes Eesti karikafinaalides on Kehra Serviti vastu nüüd peal võitudega 7:5.