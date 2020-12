Kehra alistas haaravas käsipallifinaalis karistusvisete abil Serviti

Karikavõistluste kullamängus 12. korda toimunud klassikalist vastasseisu alustas Serviti paremini. Võtmerollis olid kogenud mehed, juba kaheksandat karikavõitu jahtinud Eston Varusk ja Kristjan Muuga. Põlvalaste väravavaht tegi mitu suurepärast tõrjet ning paremäär realiseeris ilmeksimatult kiirrünnakuid.

Seitsme minutiga asus karikakaitsja 5:1 eduseisu, siis mängupilt võrdsustus ning pikalt püsis vahe kolme-nelja värava peal. Kehra sai mängujoonise toimima, hästi tabasid David Mamporia ja juba poolfinaalis Tapa võrku 12 väravat visanud Dmõtro Jankovski. Vahe vähendati korduvalt kahele, aga vaheajaks juhtis Serviti 14:11.

Karikafinaalile omaselt tõusid publikutagi mängides tunded lakke. Teise pooltunni algul nägi Andris Celminšile tehtud vea tõttu enda ees punast kaarti kehralaste võtmefiguur Jankovski. Viktor Nikolajevi tõrjete ja Mamporia pommvisete abil püsis Kehra siiski mängus. 39. minutil vähendas Daniil Gumjanov vahe üle pika aja minimaalseks, 17:16.

Serviti rebis uuesti eest ning Otto Karl Kont tegi 47. minutil 21:17. Kehra võitlust ei lõpetanud ja neli minutit enne lõppu tuli Vladislav Naumenko viskest viik 22:22. Kordamööda visati väravaid lõpuvileni, 24:24 viigi tõi kolm sekundit enne sireeni tabloole Mamporia. Ees ootas karistusvisete seeria.

Kaks esimest viskajat olid mõlemast tiimist täpsed, siis tõrjus Kehra poolel postide vahele vahetatud Siim Normak Mathias Rebase väravakatse seitsmelt meetrilt. Kümnenda ehk avaseeria viimase viske sooritas kogenud kehralane Janar Mägi, aga Varusk peatas selle.

Uues seerias olid seitse esimest üritajat edukad ja Mamporia viis Kehra ette 32:31. Sander Sarapuu viske tõrjus Nikolajev ning Kehra võitis viieaastase vaheaja järel, kokku aga 11. korda Eesti karika. Mamporia viskas 11, Naumenko viis ja Indrek Normak neli väravat. Põlvalaste täpsemad olid Celminš seitsme ning Muuga ja Anatoli Tšezlov nelja tabamusega.

"Tunnistan ausalt – ärkasin hommikul ja sisetunne ütles, et me võidame," sõnas Kehra peatreener Mart Raudsepp. "Huvitav mäng, kus me normaalajal kordagi ei juhtinud. Avapoolajal lasime Servitil liigselt kiirrünnakuid joosta, aga teisel saime kaitse pidama ja Nikolajev aitas samuti. Emotsioon on võimas – iga päev ju Eesti karikat ei võida!"

Pronksimäng toimus Raasiku/Mistra kodusaalis Arukülas, kuhu tuli külla SK Tapa/N.R. Energy. Võõrustajad said 2:0 ette, aga peagi juhtisid külalised ning Rail Ageni kasvatas edu 12:7 peale. Puhkepausile mindi Tapa eduseisul 15:11. Teisel poolajal jõuvahekorrad ei muutunud.

Võrdse alguse järel osutusid tapalaste kaitse ja Naum vastasele ületamatuks takistuseks koguni 15 minutiks ning Tapa sai juhtima 21:13. Lõpuvile kõlades olid Tapa võidunumbrid 27:21 ja võideti klubiajaloo esimene medal karikavõistlustelt. Marten Saar viskas värske pronksivõitja kasuks seitse, Ageni kuus ja Oolup viis väravat. Raasikulaste kasuks tabas Martin Nerut kuus ning Slastinovski ja Taavi Tibar viis korda.