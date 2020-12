Serviti peatreener kindlast võidust: kogu mäng kulges meie dikteerimisel

"Esmene poolaeg oli meie poolt päris hea. Võrreldes kahe eelmise kohtumisega, kus oli mäng suhteliselt pingeline ja võrdne, siis tänane mäng kulges suhteliselt algusest peale meie dikteerimisel. Täna me suutsime esimesel poolajal kaitsetöös väga head mängu näidata ja selle pealt oli lihtsam rünnata ka kui kahes eelnevas kohtumises," rääkis Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting intervjuus ERR-ile.

"See andis kindlustunnet enne laupäevast ja pühapäevast Euroopa karikasarja mängu. Vastased on erinevad ja sõltub, kuidas see nimekas HC Dukla klubi mängib," lisas Musting.

"Ei olnud valmis mänguks, kaitses jäime väga hätta. Esimese viie minutiga viskasime ühe värava, aga meile visati viis. Nii me hakkasime neid taga ajama ja see on jube raske. Seda oli näha, et me füüsiliselt ja mänguliselt jäime täna alla," ütles HC Kehra/Horizon Pulp&Paper peatreener Mart Raudsepp.