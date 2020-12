Adamo: on olnud uskumatu aasta, on olnud keeruline aasta

"Võib-olla on see esimene kord, kui ma ei suuda kahe aasta jooksul su küsimustele vastata!" lausus ta WRC legendaarsele intervjueerijale Becs Williamsile.

"See on olnud uskumatu aasta, aga ka keeruline aasta. Ma tean, kui palju kõik on sel aastal võidelnud ja kõik on olnud kuidagi isiklikult puudutatud. Tänud kõigile toetuse eest," lisas Adamo, kes on ka ise koroonaviiruse tõttu lähedasi kaotanud.

Adamo juhtis Hyundai teist aastat järjest MM-sarja võistkondlikuks maailmameistriks. Toyota tiimi edestati kokkuvõttes viie punktiga.