DirtFish: Breen ja Sordo jagavad tuleval aastal Hyundai kolmandat masinat

Hyundai põhisõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville lõpetasid tänavuse hooaja vastavalt kolmanda ja neljanda kohaga, Sordo osales kolmel ning Breen kahel MM-etapil. Ka eelmisel aastal sai Breen Hyundaiga sõita kahel MM-etapil, neist esimese, Soome ralli alguseks, polnud iirlane MM-karussellis osalenud üheksa kuud.

"Viskasime ta Soomes sisuliselt pea ees vette," rääkis Hyundai tiimipealik Andrea Adamo DirtFishile. "Ta sõitis Soomes suurepäraselt, Suurbritannias mitte nii hästi [Soomes oli iirlane seitsmes, Walesis kaheksas, kuid keeras seal masina katusele]. Ütlesin talle siis: nüüd on sul Rootsis uus võimalus". Seal läks tal nii ja naa [Breen oli tänavusel Rootsi rallil seitsmes], aga Eestis oli ta jällegi hiilgav [suvisel Rally Estonial sai iirlane Tänaku järel teise koha]."

"Seega arvan, et ta väärib seda võimalust, seda ka seetõttu, et ta oli nõus Hyundai eest tegema teisigi asju - ta osales ralli EM-il, arendas rehve, testis. Ta oli alati keskendunud ja meie jaoks olemas. Ma ei ole seda veel kinnitanud, aga kui see juhtub, on see teenitud võimalus," lisas Adamo.

"Ma ei tea midagi," vastas Breen DirtFishi arupärimisele diplomaatiliselt. "Andrea ja Alainiga [Hyundai mänedžer Penasse] on olnud mõned jutuajamised, aga midagi kindlat ei ole praegu rääkida."

Uuel aastal sõidetakse MM-sarjas 12 etappi, Rally Estonia on kavas hooaja seitsmenda etapina ja see toimub 15.-18. juulini.