Dramaatilise Sakhiri GP võitis viimaselt kohalt esimeseks tõusnud Perez

Lewis Hamiltoni puudumisel Sakhiri GP-l Mercedese rooli istunud George Russell alustas suurepäraselt ning asus stardi järel etappi juhtima. Kiirelt lõppes sõit aga Charles Leclerci ja Max Verstappeni jaoks - Ferrari piloot sõitis neljandas kurvis otsa Sergio Perezele ja kokkupõrge jättis tee äärde ka hollandlase masina.

Nii said Russell ja tema meeskonnakaaslane Valtteri Bottas Mercedesele kaksikedu, kuid umbes 25 ringi enne lõppu juhtus tiimiboksis täielik katastroof, kui segase peatuse järel läksid Russellile alla ka Bottasele mõeldud rehvid ning britt pidi koheselt uuesti boksi naasma.

Russell taastus tiimi eksimusest hästi ja möödus nii Bottasest, Lance Strollist kui Esteban Oconist ning hakkas jahtima avaringi pettumusele järgnenud hiilgava sõiduga esikohale tõusnud Sergio Perezt. Paraku purunes briti masinal kümme ringi enne lõppu rehv ja ta pidi lõpuks leppima üheksanda kohaga.

Pereze järel ületas finišijoone teisena Esteban Ocon (Renault), Racing Pointile tõi teise pjedestaalikoha Lance Stroll.

30-aastasele mehhiklasele on see karjääri esimeseks etapivõiduks, viimati võidutses Mehhiko piloot vormel-1 etapil aastal 1970, kui sellega sai Belgias hakkama Pedro Rodriguez. 22-aastane Russell teenis Sakhiris karjääri esimesed MM-punktid.

"Ma olen sõnatu. Loodan, et see ei ole uni - see võttis aega 30 aastat," rääkis emotsionaalne Perez pärast võitu. "Ma ei tea, mida öelda. Arvasin, et pärast esimest ringi on see sõit lõppenud, aga me ei andnud alla. Lõpuks oli mu tempo piisav, et George selja taga hoida."