Mehhikole 50 aasta järel etapivõidu toonud Perez: loodan, et see pole uni!

Sakhiri GP-d juhtis pikalt Lewis Hamiltoni asemel Mercedeses istunud George Russell, kuid tema võistluse rikkusid segadus boksialas ning purunenud rehv.

Perezele sõitis juba avaringil sisse Ferrari piloot Charles Leclerc, kuid mehhiklane näitas seejärel suurepäraselt kindlat sõitu ja juhtis Mercedese draama järel oma Racing Pointi võidukalt üle finišijoone. Sealjuures oli Mehhiko pilootide senine ainus etapivõit pärit 1970. aastast, kui Belgias sai sellega hakkama Pedro Rodriguez.

"Ma olen šokis," tõdes Perez Sakhiris finiši järel. "Ma ei taha liiga ärevusse minna, sest olen sellest nii palju kordi unistanud, et ärgates teeks see palju haiget. Ma pean olema kindel, et see pole uni. Olen sellest unistanud kümme aastat!"

"Kui mulle sõideti esimeses ringis sisse, mõtlesin: mitte jälle, see ei tohi meiega jälle juhtuda," jätkas emotsionaalne mehhiklane. "Pärast esimest ringi oli sõit tehtud. Aga võti peitus selles, et me ei andnud alla, taastusime, andsime endast parima. Kogu aasta jooksul pole õnn meie poolel olnud, kuid täna see lõpuks juhtus."

Mõlemad Racing Pointi sõitjad mahtusid pühapäeval pjedestaalile, sest Esteban Oconi järel sai kolmanda koha Lance Stroll. Perez on MM-sarja kokkuvõttes 125 punktiga neljandal kohal, Racing Point kerkis konstruktorite arvestuses Mercedese ja Red Bulli järel kolmandaks.