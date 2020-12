Red Bulli pealik: Albonit ähvardab aasta pingil

24-aastane Londonis sündinud Tai sõitjal ei ole veel järgmiseks hooajaks lepingut, tiimi esisõitjana jätkab hollandlane Max Verstappen. Albon alustas karjääri Red Bulli sõsartiimis AlphaTauri (toonane Toro Rosso).

"Ma ei usu, et Albon mahub [AlphaTauri pealiku] Franz [Tosti] järgmise hooaja plaanidesse. Seega on tema jaoks valikus koht Red Bullis või koht pingil," rääkis Horner Sakhiri GP-l reporteritele.

Verstappen on sel hooajal kogunud 189 punkti ja Albon vaid 85, kuigi Tai piloot lõpetas eelmisel nädalal toimunud Bahreini GP kolmandal kohal. "Tal on kaks nädalalõppu tõestamaks, et ta on selles autos õigeks meheks. Toetame teda nii palju kui võimalik," lisas Horner.

Väljaande Autosport sõnul võib Red Bull Alboni ebaõnnestumise korral selle hooaja järel panustada mehhiklasele Sergio Perezele, kes jääb ilma oma kohast Racing Pointis. Alates eelmisest nädalast on Red Bulli ametlikuks varusõitjaks eestlane Jüri Vips.